Vídeo: Com ajuda de IA, presidente mexicano canta ‘My Way’

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, utilizou nesta sexta-feira, 4, os artifícios da Inteligência Artificial para cantar uma música durante as habituais coletivas de imprensa matinais, que são sempre encerradas com canções de diferentes artistas. Em uma mudança curiosa, um vídeo foi transmitido com uma versão da música “A mi maneira”, de Vicente Fernández, na voz de Obrador, enquanto uma foto do líder mexicano aparecia ao fundo.

.@lopezobrador_ utilizó inteligencia artificial en su mañanera para interpretar el tema de "A mi manera" con su voz. Así se escucha la voz del mandatario cantando👇🏻 pic.twitter.com/cOCHvssTpE — Animal Político (@Pajaropolitico) August 4, 2023

A Inteligência Artificial simulou a cadência vocal do presidente para criar um vídeo no qual o político de Tabasco encenava a canção, que foi lançada em 1983 a partir da adaptação para o espanhol da versão original “My Way”, composta pelo americano Paul Anka em 1978. Divertido pela peça, Obrador aproveitou para engrandecer os avanços da tecnologia e explicar que clipes de famosos interpretando músicas com base na IA também estão circulando na internet.

A partir de junho deste ano, o presidente mexicano passou a tocar canções de sua escola antes de dar início às conferências diárias, com o objetivo de orientar a juventude do país em questões complexas, como as drogas. A ideia é substituir ao popular subgênero narcocorridos (corridos tumbados, em espanhol), que supostamente faria apologia à violência.

+ Presidente do México diz que apoiaria acordo de paz com cartéis

O incômodo estilo musical, inclusive, foi fonte de críticas diretas de Obrador à “narcocultura”. Apesar da desaprovação dos hits, ele destacou que não censuraria os narcocorridos, mas que iniciaria uma campanha de orientação para adolescentes e jovens de que “existem outras maneiras de ser feliz”.

“Não vamos ficar calados quando dizem que os garanhões são bons, que têm uma arma calibre 50 e que os traficantes mais famosos são seus ídolos. E aquele tipo de corrido com aquelas letras”, disse na ocasião. “É nada além de música ‘good vibes’, avançada e rebelde. Não. Isso não é felicidade”.

Desde o início da iniciativa, ele já selecionou produções como a x100to, de Bad Bunny e Grupo Frontera; Supere-me, do Grupo Firmo, e Hey Woman, da Raymix. A veiculação da canção de Bad Bunny, contudo, deu dor de cabeça para o chefe do Executivo, que teve uma transmissão derrubada pelo YouTube por não respeitar os direitos autorais. Para evitar novos problemas, Obrador informou que passaria a pedir aos artistas, compositores e produtores para utilizar suas canções nas coletivas.

Continua após a publicidade

Siga