Ultranacionalismo ofusca festa dos trinta anos da queda do Muro de Berlim

Soviete Supremo, URSS, Guerra Fria, Cortina de Ferro. É difícil imaginar que esses termos tão fora de moda fossem peças­-chave da engrenagem que movimentava o mundo até meros trinta anos atrás, quando a máquina supostamente invencível da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se espatifou no Muro de Berlim. A barreira erguida para conter cidadãos dentro dos limites do férreo domínio comunista virou, na noite fria de outono de 9 de novembro de 1989, uma peneira por onde famílias inteiras vazaram, sem nem acreditar direito no que estava acontecendo. A queda do muro que separava não só a capital, mas simbolicamente a Alemanha toda, detonou um sublime otimismo na Europa: livres de ditadores, os países do Leste poderiam se mesclar ao tecido democrático do resto do continente.

Assim foi, por um tempo. No aniversário de dez anos da queda do muro, em 1999, os ex-países comunistas negociavam a adesão à Otan, o tratado de defesa do Atlântico Norte, avanço significativo para quem até outro dia dormia com o inimigo (sete entraram em 2002). Na festa dos vinte anos, em 2009, oito festejavam sua aceitação na União Europeia, com acesso a créditos e investimentos. Hoje, porém, a marca mais forte é a preocupação com a onda populista e xenófoba que varre boa parte da Europa e está polindo com especial vigor as insatisfações e ressentimentos acumulados no Leste. Nesse processo, a fatia que corresponde à República Democrática Alemã (RDA) é terreno fértil para o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), o segundo mais votado em três dos seis estados da região. “Os alemães do Leste não foram recebidos de braços abertos. Na verdade, eles é que tiveram de abraçar os valores do outro lado, como globalização, multiculturalismo e imigração. Esse foi o maior choque, e o mais subestimado”, disse a VEJA o historiador britânico Timothy Garton Ash, autor de Nós, o Povo e A Lanterna Mágica, sobre a reunificação alemã. Ash está em Berlim “para ver a festa dos trinta anos”.

A queda do muro foi uma explosão de êxtase popular, mais ainda por ter sido totalmente inesperada. A Alemanha Oriental (como, de resto, quase todo o mundo comunista) passava por uma onda de protestos nas ruas. Pressionado, o governo da RDA resolveu afrouxar um pouco o controle dos postos de checagem ao longo da muralha, guardados por soldados armados. Um burocrata foi à TV para explicar, ao vivo, o novo decreto, e alguém perguntou quando a medida entraria em efeito. Atrapalhado, ele disse: “Acho que imediatamente”. Os berlinenses do Leste deixaram suas casas e foram ver se era verdade. Em minutos, milhares começaram a cruzar as saídas, diante dos guardas sem ação. Às 23h30, estes desistiram de pedir documentos. E as duas Berlins se encontraram. Pelo resto da noite e nos dias seguintes, a barreira, erguida em um domingo de 1961 (primeiro com arame farpado, depois com concreto), foi tomada pela multidão em festa. O muro só começou a ser efetivamente derrubado dois dias depois, e durante meses se ouviu o barulho das máquinas de demolição e dos martelos dos alemães que queriam guardar (ou vender) seu pedacinho de concreto. Na sequência, a Cortina de Ferro se abriu em outras partes e, em 1991, a URSS virou sigla do passado.

O BEIJO – Brejnev, líder soviético, e Honecker, da RDA: a pintura do russo Vrubel é vista hoje na parte que sobrou do muro O BEIJO – Brejnev, líder soviético, e Honecker, da RDA: a pintura do russo Vrubel é vista hoje na parte que sobrou do muro

A economia alemã unificada trouxe melhorias, mas a desigualdade entre os dois lados persiste (veja o quadro). Mais de 1 milhão de alemães orientais mudaram-se para a banda capitalista, em sua maioria jovens e mulheres que deixaram o marido em busca de vida melhor. Como as indústrias permanecem majoritariamente na parte ocidental (das 500 maiores, só dezesseis estão no Leste), os empregos escassearam, sem a contrapartida do colchão de estabilidade do comunismo. Resultado: a população, sobretudo masculina, foi acumulando mágoas e preocupações. A crise migratória de 2015, que inundou a Europa de estrangeiros, insuflou o sentimento de que os refugiados eram mais bem tratados do que esses alemães — uma bandeira do AfD. Na quarta-feira 30, a cidade de Dresden, na Saxônia, decretou estado de emergência devido à frequência de marchas neonazistas. Até a chanceler Angela Merkel, que viveu na Alemanha Oriental e é pouco dada a tocar no assunto, declarou recentemente que a reunificação foi concluída mas “a unidade é um processo permanente”.

O sentimento de serem europeus de segunda classe, pouco respeitados e com menos chance de progresso, permeia uma ampla parcela das populações que viveram sob o comunismo. Na Polônia, regida por populistas, o encolhimento da agricultura estatal fez a mão de obra jovem migrar em massa — hoje há 800 000 poloneses no Reino Unido. Mais de 20% dos búlgaros deixaram o país. Da Romênia, 3 milhões foram embora. O caso mais grave de nacionalismo extremado e populista se dá na Hungria: em seu terceiro mandato, o primeiro-ministro Viktor Orbán minou o Judiciário e o Legislativo e controla os meios de comunicação. A xenofobia é combustível especialmente incendiário no Leste Europeu, uma região que, durante o longo isolamento do domínio soviético, pouco conviveu com as diferenças étnicas, religiosas e culturais trazidas por imigrantes. “A onda nacionalista é acompanhada não só de um discurso muito violento, mas também de atos de agressão e até de assassinatos, o que põe a democracia em risco”, alerta Daniel Habit, professor da Universidade Ludwig­-Maximilians, em Munique. Uma perspectiva sombria, que embaça neste 9 de novembro a celebração dos trinta anos do dia em que o mundo mudou para melhor, buscando algum oxigênio democrático.

Uma volta ao passado na Berlim moderna

SINAL – Ampelmann: o símbolo do Leste virou cult SINAL – Ampelmann: o símbolo do Leste virou cult

A toda hora em Berlim se tropeça em reminiscências do muro que rachava a cidade ao meio. Do sólido paredão de concreto sobraram trechos convertidos em telas pelas mãos de artistas do mundo inteiro, além de uma coleção que virou um museu a céu aberto daqueles tempos de Cortina de Ferro e uns fragmentos miúdos (vai saber se são mesmo da muralha original) vendidos a 1 euro. Podem-se visitar até túneis escavados por quem tentava escapar para o Oeste. Mas o curioso passeio pelo que restou da República Democrática Alemã (RDA) — criada em 1949 sob a batuta da União Soviética e dissolvida oficialmente em 1990 para ser incorporada à banda capitalista — extrapola, e muito, os limites desse palpável símbolo da Guerra Fria. Quase tudo foi reembalado, claro, para servir de cenário para selfies e mover um animado turismo.

Quem busca uma legítima mostra da arquitetura stalinista não pode perder a Avenida Karl Marx, onde os prédios idênticos de um lado e do outro têm proporções monumentais, no estilo do que se via em Moscou. Os bons apartamentos, que abrigavam o alto escalão do Partido Comunista, ficavam ali, com calefação e elevador, artigos raros à época. Ainda se encontra lá o café Sibylle, onde vale dar uma chance à versão comunista da Coca-Cola, a Vita Cola. Às margens do Rio Spree está o sempre lotado Museu da República Democrática, que pro­move uma imersão no modo de vida da RDA com direito a suvenires como um busto de Marx que é (atenção para a ironia) cofrinho. O mais vendável símbolo daqueles dias é o Ampelmann, homenzinho que até hoje aparece nos sinais de trânsito da ala Leste, em verde ou vermelho. Surge também em roupas, brinquedos e badulaques inflacionados pela moda. Como era típico de países do lado comunista, altos prédios despontam como demonstração de poder. Com seus 368 metros, a Torre de TV é cartão-postal desta Berlim que criou até um termo para a revisita ao passado: Ostalgie, junção de Ost (Leste) e Nostalgie (nostalgia). Tudo para turista ver.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2019, edição nº 2660