UE ordena que Meta controle vídeos do Hamas no Facebook e Instagram

A União Europeia advertiu nesta quarta-feira, 11, a gigante da tecnologia Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, sobre a divulgação de “desinformação” sobre a guerra entre Hamas e Israel nas suas redes sociais. O bloco também alertou que o conglomerado “tem 24 horas” para retirar publicações falsas, incluindo imagens adulteradas e vídeos mal identificados do grupo terrorista, como estabelece a legislação europeia.

“Convido-o urgentemente a garantir que os seus sistemas são eficazes. Nem é preciso dizer que espero também que entre em contato com autoridades responsáveis pela aplicação da lei e com a Europol e garanta que responde prontamente a quaisquer pedidos”, escreveu o chefe da Indústria do bloco europeu, Thierry Breton, em uma carta endereçada ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

No documento, ele destacou que a Meta deve mostrar que realizou “ações oportunas, diligentes e objetivas” e colocou em prática medidas “proporcionais e eficazes” para combater a circulação de notícias falsas nas plataformas. Breton acrescentou, ainda, que o fundador do Facebook também deve se atentar para a “desinformação em contexto eleitoral”, enquanto relembrou a reunião ocorrida na cidade de São Francisco, em junho, sobre essa temática.

+ Gaza fica sem energia por falta de combustível na única central elétrica

The #DSA is here to protect free speech against arbitrary decisions, and at the same time protect our citizens & democracies.

My requests to #Meta’s Mark Zuckerberg following the terrorist attacks by Hamas against Israel — and on tackling disinformation in elections in the EU ⤵️ pic.twitter.com/RnetUriRJX

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 11, 2023