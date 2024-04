Ucrânia diz que capital foi alvo de ao menos cinco mísseis hipersônicos

A Ucrânia disse nesta segunda-feira, dia 1º, que a Rússia lançou pelo menos cinco mísseis hipersônicos Zircon contra a capital, Kiev, desde o início deste ano. Em publicação no Telegram, a administração militar da cidade afirmou que, no total, Moscou fez mais de 180 ataques com foguetes e drones contra Kiev no primeiro trimestre de 2024.

No rol das armas usadas pelo exército russo estão os mísseis Kh-101, disparados 113 vezes, e Kinzhal, usados 11 vezes. A recente leva de investidas com armas hipersônicas, no entanto, agrava o cenário da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Segundo autoridades russas, os Zircon têm alcance de mil quilômetros e viajam nove vezes mais rápido que a velocidade do som. Como consequência, após o lançamento do míssil, as defesas ucranianas têm um curtíssimo tempo de reação.

Na última segunda-feira 25, a Força Aérea ucraniana informou ter abatido dois mísseis balísticos russos na capital. Segundo a embaixadora americana em Kiev, Bridget Brink, se tratavam de “mísseis hipersônicos”. A investida foi realizada após o exército ucraniano atingir a península da Crimeia com ataques aéreos, que danificaram dois navios de guerra russos de sua frota do Mar Negro.

Kiev na mira

A Rússia argumentou que os ataques aéreos contra a Ucrânia visam apenas estruturas militares e energéticas, de forma a provocar apagões em grandes cidades do país. Mas, nos dois anos de guerra, os bombardeios também atingiram edifícios civis, políticos e industriais. Ao menos 30 mil cidadãos ucranianos foram mortos, segundo estimativa do último relatório da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia.

Em fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já havia confirmado o emprego dos Zircon no campo de batalha, mas não informou detalhes sobre quais áreas foram atingidas pelo armamento. Em discurso anual ao parlamento russo, ele acrescentou que “unidades hipersônicas de alcance intercontinental Avangard [e] os sistemas laser Peresvet estão em serviço de combate”, acusando o Ocidente de fomentar “uma corrida armamentista”.