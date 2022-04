Ucrânia dá próximo passo para entrar na UE e pode virar candidata a membro

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enviou formalmente nesta segunda-feira, 18, um questionário para a adesão à União Europeia. Segundo ele, a medida pode fazer com que o país a ganhe status de candidato dentro de apenas semanas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou o questionário a Zelensky durante uma visita a Kiev em 8 de abril, prometendo um processo mais rápido para a tentativa da Ucrânia virar membro do bloco após a invasão do país pela Rússia.

Segundo informações oficiais do governo ucraniano, Zelensky enviou o documento completo ao enviado da União Europeia à Ucrânia durante uma reunião nesta tarde.

“Acreditamos firmemente que a concessão de status de candidato ocorrerá nas próximas semanas e que será positivo para a história de nosso povo, dado o preço que pagou no caminho para a independência e a democracia”, disse o líder ucraniano durante a reunião.

O gabinete de Zelensky informou também nesta segunda-feira que espera que a Ucrânia receba o status de candidata em junho, em uma reunião do Conselho Europeu. O evento, que já estava marcado, inclui líderes dos Estados membros do bloco.

A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, vai avaliar se a Ucrânia está em conformidade com os critérios de adesão necessários. Caso a avaliação seja positiva, o passo seguinte é uma recomendação formal, que pode dar início à entrada do país no bloco.

Como país candidato, a Ucrânia já iniciaria negociações para alinhar suas leis internas com o quadro jurídico da União Europeia.

O desejo de Kiev de participar do bloco, no entanto, é um ponto de atrito declarado por Moscou. Durante as negociações de paz ao longo de março e abril, a Rússia, além da não expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o Leste Europeu, teria exigido que a Ucrânia se comprometesse a documentar seu status de não integrar nenhum bloco e realizar um referendo sobre isso.