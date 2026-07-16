Uber compra empresa alemã para dominar delivery e abre disputa com China

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A Uber adquire a alemã Delivery Hero por US$ 14,8 bilhões, criando o maior grupo de delivery de alimentos fora da China. A fusão dobra sua presença em 99 mercados e visa consolidar a liderança global, freando rivais. Apesar da expansão, a aprovação final é esperada só para 2027 devido a questões regulatórias.

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A Uber, empresa de transporte privativo e entregas, anunciou, nesta quinta-feira, 16, a aquisição da empresa alemã Delivery Hero por um valor de US$ 14,8 bilhões. A transação visa criar o maior grupo de entrega de alimentos do mundo fora da China, permitindo que a gigante americana consolide sua liderança global e desacelere a expansão de rivais, como a também americana DoorDash e a holandesa Just Eat Takeaway.

Com a fusão, a rede de entrega da Uber saltará de 50 para 99 mercados internacionais, dobrando sua presença no mundo. Segundo o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, a união permitirá que a empresa atenda o dobro de territórios no setor de mobilidade e entregas.

Como parte do acordo para garantir o apoio na Alemanha, a Uber se comprometeu a investir € 2 bilhões no país até 2031. A operadora também garantiu a manutenção da sede da Delivery Hero e de seus funcionários em Berlim até, pelo menos, 2029.

Apesar do anúncio, especialistas preveem uma “longa e lenta marcha” até a conclusão do negócio, prevista para o segundo semestre de 2027, devido às ações antitruste.

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O movimento ocorre após anos de consolidação do setor de entregas. Durante a pandemia, o mercado de delivery era fragmentado e regional. Agora, há uma evidente disputa entre empresas globais pelo monopólio do serviço. A Uber, que já havia adquirido a Postmates – uma outra plataforma de entregas – anteriormente, agora enfrenta a pressão de melhorar as margens de lucro em meio a um cenário de desaceleração de pedidos pós-pandemia e maior rigor regulatório sobre o trabalho autônomo dos entregadores.