TV norte-coreana ‘censura’ calça jeans de apresentador britânico

A Central TV, canal de televisão estatal da Coreia do Norte, alterou as imagens de um programa de jardinagem da emissora britânica BBC para “censurar” os jeans que o apresentador, Alan Titchmarsh, usava na transmissão. A mídia oficial do governo incluiu uma edição de 2010 do “Garden Secrets” nesta terça-feira, 26, mas borrou a imagem das calças de Titchmarsh, banidas dos guarda-roupas da Coreia do Norte desde 1990.

No país, a peça de roupa é vista como um símbolo do imperialismo ocidental, principalmente americano, e foi proibida pelo então líder Kim Jong-il (1994-2011) por não ser apropriada para um estado socialista, segundo o jornal norte-coreano NK News, com sede em Seul. O atual mandatário da nação, Kim Jong-un, também já se mostrou averso ao uso de jeans, bem como de camisetas com logotipos de marcas ocidentais.

A proibição foi reafirmada pelo jornal estatal Rodong Sinmun em 2020, quando publicou artigo em que pedia aos cidadãos norte-coreanos para rejeitarem a “cultura burguesa” em prol de um “estilo de vida socialista superior”.

Aparição surpresa

Apesar da entrada de elementos de cultura estrangeira ser extremamente limitada no país, essa não é a primeira vez que o programa “Garden Secrets” é transmitido no Estado comunista. Titchmarsh já chegou a dizer que ficou “surpreso” com suas aparições nas telas norte-coreanas.

Ainda não está claro como o programa de jardinagem foi ao ar, já que possuir ou comercializar mídia estrangeira é ilegal na Coreia do Norte. No entanto, conteúdos como esse conseguem adentrar a Coreia do Norte através de cartões de memória contrabandeados na fronteira chinesa.

Os programas estrangeiros transmitidos pela televisão norte-coreana geralmente são pirateados e borram o logo da emissora original, como já aconteceu nas transmissões da Premier League, Champions League e outros campeonatos internacionais de futebol.

Durante um curto período de abertura da Coreia do Norte ao ocidente, em 2014, a possibilidade de enviar programas britânicos ao país chegou a ser discutida. O jornal britânico Sunday Times revelou naquele ano que a BBC Studios, antiga BBC Worldwide, e o Ministério das Relações Exteriores esperavam “abrir os olhos do povo (norte-coreano) para o mundo além da república fechada, sem ofender o regime.”

Segundo o jornal, um funcionário do governo britânico afirmou que o conteúdo dos programas enviados ao país teria que ser inofensivo, como por exemplo o filme “Mr Bean”. No entanto, não está claro se “Garden Secrets” fazia parte da seleção.