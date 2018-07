Turista libanesa é condenada à prisão por criticar Egito no Facebook

Uma turista libanesa foi condenada neste sábado a oito anos de prisão por um tribunal do Cairo, no Egito. Mona el-Mazbouh, 24 anos, foi detida no mês passado após postar um vídeo no Facebook reclamando de assédio sexual e das condições do Egito para receber turistas. A jovem foi presa no aeroporto da capital egípcia no final da sua estadia na nação, após seu vídeo crítico, com 10 minutos de duração, ter viralizado nas redes sociais.

Mona reclama de ter sido sexualmente assediada por taxistas e por um jovem na rua, além de ter criticado o serviço em restaurantes durante o mês sagrado do Ramadã e um incidente no qual ela teve dinheiro roubado em uma estadia prévia.

Um tribunal do Cairo a condenou por espalhar boatos que podem causar danos à sociedade, atacar a religião, e por indecência pública, disseram fontes judiciais.