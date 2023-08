Tufão deixa 23 feridos e centenas de desabrigados no Japão

O tufão Lan, vindo do Oceano Pacífico, atingiu a costa do Japão na manhã desta terça-feira, 15, na província de Wakayama, próximo a Tóquio. As chuvas e ventos fortes deixaram pelo menos 23 feridos e outros 240 japoneses receberam ordens do governo para deixar suas casas na principal ilha do país, Hoshu.

A energia caiu em quase 90 mil residências nas áreas central e oeste do país e quase 900 voos para precisaram ser cancelados devido ao temporal. As autoridades emitiram alertas de enchentes e deslizamentos de terra, sendo que algumas pontes foram arrastadas pela correnteza caudalosa dos rios. Tornados também se formaram em várias áreas, mas não causaram grandes danos.

O tufão já enfraqueceu para o nível de tempestade tropical e agora se aproxima do Mar do Japão. Porém, especialistas alertaram que chuvas concentradas ainda são possíveis em uma ampla área. A Agência Meteorológica do Japão espera que Lan viaje para o norte e se aproxime da ilha de Hokkaido até a próxima quinta-feira, 17.

+ Onda de calor extremo provoca corrida aos hospitais no Japão

Se movimentando a cerca de 15 km/h, o tufão levou áreas no centro do Japão a registrarem 585 mm de precipitação nas 24 horas até as 19h do horário local.

De acordo com a emissora de televisão pública NHK, cerca de 23 pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave. As autoridades disseram que montaram abrigos em prédios seguros e terrenos altos para habitantes de 11 províncias.

Continua após a publicidade

Na cidade de Wakayama, um homem de 60 anos foi encontrado inconsciente e permanece em estado crítico após ser esmagado pela parede externa de um prédio. Vários outros ficaram feridos no oeste do Japão, incluindo uma mulher de 70 anos que foi atingida pelo beiral de um prédio em Sakai, na província de Osaka.

Além disso, a chuva paralisou aeroportos, fechou algumas estradas e suspendeu serviços de dezenas ferrovias. Durante a noite, porém, algumas estradas já voltaram a reabrir.

+ ‘Chuva mais forte de todos os tempos’ deixa 6 mortos no Japão

A tempestade ocorre dias depois que o tufão Khanun atingiu o Japão durante o pico da temporada de férias de Obon, quando muitas fábricas fecham e os moradores da cidade voltam para suas cidades natais. Da mesma forma, Lan prejudicou as férias de muitos turistas na região.

As principais estações de shinkansen, como a estação JR Shin-Osaka, que normalmente estão lotadas de turistas durante o verão, ficaram quase desertas.

O Universal Studios Japan, popular parque temático em Osaka, fechou na terça-feira e quatro jogos do campeonato de beisebol do ensino médio foram cancelados no Koshien Stadium, na província de Hyogo, perto de Osaka, e foram remarcados para a próxima quarta-feira, 16.

Continua após a publicidade

Siga