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Donald Trump ameaçou o Irã com um “preço altíssimo” caso o país realize um ataque em Washington, D.C. A ameaça surge após relatórios de inteligência sobre planos iranianos de usar uma “bomba suja” ou arma química. A Casa Branca, porém, diz não haver ameaças críveis no momento.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 17, que o Irã pagaria um preço altíssimo caso realizasse um ataque em Washington, D.C. A ameaça veio após a imprensa americana noticiar que as forças iranianas estariam elaborando planos para atacar autoridades de alto escalão da Casa Branca.

De acordo com informações de inteligência obtidas pela emissora americana CNN, o estratagema envolveria detonação de uma chamada “bomba suja” — arma que combina um explosivo convencional, como dinamite ou TNT, com material radioativo — ou de uma arma química na capital dos Estados Unidos.

“Se isso acontecer, eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou”, disse Trump a repórteres em Manila, nas Filipinas, onde chegou nesta terça para uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Segundo sete autoridades americanas ouvidas pela CNN, o governo Trump ainda debate se o Irã tem capacidade para executar tal plano ou se realmente tentará fazê-lo. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos também interceptaram comunicações iranianas que alegavam que materiais para a fabricação de bombas teriam sido escondidos em solo americano, embora autoridades tenham questionado a credibilidade da alegação.

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Sem ameaças ‘críveis’

A porta-voz da Casa Branca, Lauren Bis, afirmou em um comunicado os Estados Unidos estão “monitorando toda e qualquer ameaça em potencial, mas, neste momento, não há ameaças críveis ao território nacional”.

Nesta terça, Trump disse esperar que o Teerã não esteja planejando um ataque, mas ressaltou que está tratando o assunto com seriedade.

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“Levamos isso muito a sério, porque, afinal, eles são loucos”, declarou ele. “É por isso, aliás, que eles não podem ter uma arma nuclear”, arrematou, referindo-se à justificativa-mor de Estados Unidos e Israel para o conflito no Oriente Médio, que já dura nove meses.

Na semana passada, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que lidera a “guerra econômica” de sanções e embargos contra o Irã, se mudou para uma base militar devido a ameaças iranianas que o Serviço Secreto avaliou representarem um risco à sua vida. Não está claro se o caso está relacionado ao suposto plano da “bomba suja”.

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Anteriormente, outros nomes do alto escalão do governo Trump — incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o novo chefe de gabinete, Stephen Miller — trocaram suas residências por bases do Exército ou uma moradia protegida.