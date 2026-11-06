Stephen Miller: Trump nomeia arquiteto da dura política anti-imigrantes como chefe de gabinete
Ele substituirá Susie Wiles, conhecida pela habilidade em controlar os impulsos do presidente dos EUA, após derrota eleitoral nas midterms
Stephen Miller, o assessor mais controverso do presidente Donald Trump e idealizador de sua rigorosa política de restrição à imigração, será o novo chefe de gabinete da Casa Branca.
O presidente dos Estados Unidos anunciou a mudança nesta sexta-feira, 6, dias após a acachapante derrota de seus republicanos nas eleições de meio de mandato. Ele confirmou que Susie Wiles — sua atual chefe de gabinete e a primeira mulher a exercer a função — deixará o cargo na próxima segunda-feira, 9.
“Quero agradecê-la por seu trabalho como chefe de gabinete — ela fez um ótimo trabalho! ”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social.
Wiles era conhecida pela habilidade em controlar os impulsos do presidente. Já Miller, que atuava como vice-chefe de gabinete desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025, é chamado para tomar todas as providências cabíveis — e até incabíveis, como defender o uso da força para arrebatar a Groenlândia por motivos geoestratégicos e dizer que “estamos governando a Venezuela” — para avançar com a agenda de Trump.
Segundo seu xará Stephen Bannon, ex-estrategista de Trump, o cargo de vice-chefe de gabinete descreve mal as funções de Miller, equivalentes na prática às de um primeiro-ministro. Como tal, comanda as expulsões de imigrantes clandestinos e “grita no telefone” com alguns dos dirigentes dos órgãos mais importantes do governo se não fazem o que o presidente encomendou, como descreve a colunista Vilma Gryzinski.
Com 39 anos, o republicano de ideologia ultraconservadora foi o autor de algumas das medidas mais extremas do primeiro mandato de Trump, como a separação de famílias de imigrantes ilegais. Agora, Miller deterá ainda mais poder e influência na Casa Branca.