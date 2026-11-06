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Stephen Miller: Trump nomeia arquiteto da dura política anti-imigrantes como chefe de gabinete

Ele substituirá Susie Wiles, conhecida pela habilidade em controlar os impulsos do presidente dos EUA, após derrota eleitoral nas midterms

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 16h25 | Atualizado em 6 nov 2026, 16h51
WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 15: White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller speaks during an event where U.S. President Donald Trump signed a Presidential Memorandum in the Oval Office on September 15, 2025 in Washington, DC. Trump signed a memorandum that will send members of the National Guard and federal law enforcement agencies to Memphis, Tennessee in an effort to decrease crime in the city. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
Stephen Miller. 15/09/2025 -  (Kevin Dietsch/Getty Images)
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Stephen Miller, o assessor mais controverso do presidente Donald Trump e idealizador de sua rigorosa política de restrição à imigração, será o novo chefe de gabinete da Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos anunciou a mudança nesta sexta-feira, 6, dias após a acachapante derrota de seus republicanos nas eleições de meio de mandato. Ele confirmou que Susie Wiles — sua atual chefe de gabinete e a primeira mulher a exercer a função — deixará o cargo na próxima segunda-feira, 9.

“Quero agradecê-la por seu trabalho como chefe de gabinete — ela fez um ótimo trabalho! ”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social.

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Wiles era conhecida pela habilidade em controlar os impulsos do presidente. Já Miller, que atuava como vice-chefe de gabinete desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025, é chamado para tomar todas as providências cabíveis — e até incabíveis, como defender o uso da força para arrebatar a Groenlândia por motivos geoestratégicos e dizer que “estamos governando a Venezuela” — para avançar com a agenda de Trump.

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Segundo seu xará Stephen Bannon, ex-estrategista de Trump, o cargo de vice-chefe de gabinete descreve mal as funções de Miller, equivalentes na prática às de um primeiro-ministro. Como tal, comanda as expulsões de imigrantes clandestinos e “grita no telefone” com alguns dos dirigentes dos órgãos mais importantes do governo se não fazem o que o presidente encomendou, como descreve a colunista Vilma Gryzinski.

Com 39 anos, o republicano de ideologia ultraconservadora foi o autor de algumas das medidas mais extremas do primeiro mandato de Trump, como a separação de famílias de imigrantes ilegais. Agora, Miller deterá ainda mais poder e influência na Casa Branca.

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