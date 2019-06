Trump promete ao Reino Unido acordo comercial “fenomenal” pós-Brexit

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira, 4, firmar um acordo comercial “fenomenal” com o Reino Unido após o Brexit. Também afirmou que pretende resolver quaisquer diferenças com o governo britânico quanto ao papel da empresa chinesa Huawei na construção de redes 5G do país.

Após ser recepcionado pela rainha Elizabeth no primeiro dia de sua visita de Estado ao Reino Unido, Trump se voltou para a política nesta terça-feira. O americano se encontrou com a primeira-ministra Theresa May em Downing Street, parabenizando-a por seu trabalho e elogiando alguns de seus possíveis sucessores.

O colapso da liderança de May, provocado pelo Brexit, provocou temores de que Trump pudesse humilhá-la publicamente. Ao invés disso, o americano passou longe de qualquer retórica que pudesse constrangê-la e comentou até temas mais delicados, como a sucessão da premiê e a Huawei.

Em entrevista coletiva ao término de uma reunião entre ambos, Trump concordou que um eventual pacto comercial com o Reino Unido “tem um tremendo potencial”, será “fenomenal” e pode ampliar “duas ou três vezes” a troca comercial atual entre os dois países, avaliada em 240 bilhões de dólares em 2018.

Em sua reunião, os líderes conversaram também sobre a crise com o Irã e a guerra comercial com a China, em particular as restrições impostas por Washington sobre a empresa de telecomunicações Huawei.

Na entrevista coletiva, Trump, que em outras ocasiões criticou a gestão de May, disse que a dirigente britânica deixou a negociação do Brexit “em um bom lugar”, que terá que ser continuado por seu sucessor no governo.

Pressionada por seus colegas conservadores, a primeira-ministra anunciou sua renúncia para a próxima sexta-feira, 7. Sua saída abre um processo eleitoral no seu partido para sucedê-la.

No início da sua visita, Trump expressou seu apoio a candidatos partidários de um Brexit mais duro, ou sem acordo com a UE, como o ex-ministro das Relações Exteriores Boris Johnson.

O republicano conversou por telefone de cerca de 20 minutos com Johnson nesta terça, segundo fontes ligadas ao britânico. “Conheço Boris, gosto dele, gosto dele há muito tempo. Acho que ele faria um ótimo trabalho”, disse Trump durante a coletiva de imprensa ao lado de May.

O presidente americano também planeja se reunir com outro candidato à liderança conservadora e à chefia do governo de Londres, o atual ministro de Meio Ambiente, Michael Gove.

Huawei

O Reino Unido concedeu uma licença provisória à empresa de tecnologia chinesa Huawei para operar parte da rede de internet móvel 5G do país. Indagado se a decisão britânica afetará a cooperação de segurança entre americanos e britânicos, Trump disse que resolverá todas as questões.

“Temos um relacionamento de inteligência incrível e conseguiremos resolver quaisquer diferenças”, afirmou. “Não vejo absolutamente nenhuma limitação, jamais tivemos limitações, este é um aliado e parceiro realmente ótimo e não teremos problema com isso”.

Os Estados Unidos acusam a China de usar os produtos da Huawei para espionagem. Washington vem pressionando seus aliados para que deixem de usar os serviços da companhia.

A Huawei nega que é, ou poderia ser, um veículo da inteligência chinesa.

(Com Reuters e EFE)