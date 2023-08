Trump planeja faltar a debate republicano para participar de entrevista

O ex-presidente americano Donald Trump estaria planejando faltar o primeiro debate das primárias do Partido Republicano, em 23 de agosto, para participar de uma entrevista com o ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson, demitido do canal em abril deste ano. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo jornal americano The New York Times e a suposta decisão faria parte de um plano de Trump de ofuscar o evento patrocinado pelo Comitê Nacional Republicano.

O republicano teria comunicado a sua ausência no debate em Milwaukee, no estado de Wisconsin, a pessoas próximas, nas últimas 24 horas. Em uma publicação na Truth Social, rede social que é um dos donos, ele já havia dado indícios de que optaria por pular a discussão com outros candidatos que concorrem à vaga do Partido Republicano devido a sua alta popularidade.

“Reagan não fez isso, nem os outros. As pessoas conhecem meu recorde, um dos MELHORES DE TODOS, então por que eu iria debater?”, escreveu, fazendo menção ao ex-presidente Ronald Reagan.

Nas últimas semanas, Trump teria questionado assessores e seguidores sobre qual decisão tomar, chegando a cogitar uma participação surpresa no debate de quarta-feira. Apesar da dúvida, aliados do ex-presidente afirmaram, ao longo dos meses, que sua presença seria nos dois primeiros encontros republicanos seria improvável. A escolha, no entanto, não teria sido bem recebida pelo Comitê e pela Fox News, responsável por sediar e televisionar o evento.

Em uma tentativa de convencimento, o presidente do RNC, Ronna McDaniel, realizou o convite ao pré-candidato pessoalmente, durante uma viagem ao clube privado Bedminster, o qual Trump é dono. A entrevista, ainda sem confirmação, estaria sendo organizada para contrapor a programação do debate, sendo considerada um ato explícito de hostilidade contra o veículo.

Mesmo com o fim do seu programa em abril, o contrato de Carlson na Fox News segue ativo. Ele, portanto, continua a recebe salário, cogitado em U$ 45 milhões anuais (cerca de R$ 223,6 milhões de reais). Executivos e funcionários do canal estariam pressionando Trump, por vias públicas e privadas, para participar do encontro. O republicano, contudo, tem feito ataques abertos à Fox, enquanto aproxima-se progressivamente a Carlson.

A aparente decisão Trump em se abster ao debate ocorre, ainda, no contexto da sua quarta acusação criminal, comandada por um promotor distrital do condado de Fulton, Geórgia. Ele foi indiciado por conspiração criminosa para subverter a transferência de poder após a derrota nas eleições de 2020, que levou o presidente Joe Biden à Casa Branca.

