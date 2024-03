Trump e Biden obtêm número de delegados para virarem candidatos oficiais

Tanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quanto o ex-presidente americano Donald Trump alcançaram, com as eleições primárias na terça-feira 12, o número de delegados necessários para garantir as nomeações oficiais de seus partidos, o Democrata e o Republicano, respectivamente, nas convenções que ocorrerão entre julho e agosto. Com o resultado, consolidam uma revanche da corrida pela Casa Branca de 2020, a primeira em quase 70 anos. O pleito presidencial deste ano está marcado para novembro.

Na terça-feira, o atual presidente alcançou os 1.991 delegados necessários para ganhar a nomeação de seu partido após vencer as primárias na Geórgia. Já Trump obteve os 1.215 que precisava nas prévias republicanas na Geórgia, Mississippi, Washington e Havaí.

Este momento era esperado. Biden enfrentou oposição meramente simbólica nas primárias do Partido Democrata, como é típico de um presidente em exercício. Enquanto isso, Trump era o principal nome do Partido Republicano desde que anunciou sua terceira candidatura, no ano passado. Sua confirmação como representante oficial da legenda tornou-se quase inevitável depois de sua única rival republicana, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, abandonar a disputa na semana passada, após retumbantes derrotas na Superterça.

Rivais confirmados

Em um comunicado, Biden disse estar honrado com o fato dos eleitores democratas “terem depositado sua fé em mim mais uma vez para liderar nosso partido – e nosso país – em um momento em que a ameaça de Trump é maior do que nunca”.

Trump também classificou esta terça-feira como um “grande dia de vitória”. Em um vídeo postado nas redes sociais por sua campanha, disse que era hora imediata de se concentrar em derrotar Biden em novembro. “Quero agradecer a todos, mas muito mais importante, temos que trabalhar para vencer Joe Biden”, disse ele.

Nenhum dos dois será formalmente indicado até as convenções dos seu partidos – a republicana, em julho, e a democrata, em agosto.

Líder inconteste

O fato de Trump ter garantido a nomeação do Partido Republicano com rapidez demonstra seu domínio contínuo sobre a legenda e sobre sua base conservadora. Isso apesar de ter perdido as eleições em 2020, dos entraves na transição de poder, de uma série de derrotas decepcionantes por parte dos candidatos que ele apoiou em eleições legislativas e estaduais, e de suas 91 acusações em quatro processos criminais.

O ex-presidente venceu quase todas as primárias. Haley obteve vitórias apenas em Vermont e na capital do país, Washington, D.C., onde se tornou a primeira mulher a vencer uma prévia republicana. Isso reflete um trabalho árduo de sua campanha nos bastidores, para alterar as regras das primárias e da distribuição de delegados a seu favor – regras essas decididas por funcionários estaduais, com quem Trump e seus conselheiros construíram relações para facilitar o seu caminho.