Trump deve lançar candidatura para 2024 ainda neste ano, diz agência

O ex-presidente americano Donald Trump está considerando se lançar como candidato à Presidência dos Estados Unidos e está analisando possíveis cenários, disseram conselheiros próximos nesta quinta-feira, 3, à agência de notícias Reuters.

O anúncio, que deve ser feito após o resultado das eleições de meio de mandato, confirmam os boatos de que o republicano estaria considerando concorrer ao cargo pela terceira vez.

+ Trump processa procuradora-geral de Nova York por ‘intimidação’

“Acho que, como uma mariposa em chamas, Trump concorrerá em 2024. Acho que ele quer concorrer e anunciar antes do Dia de Ação de Graças lhe dá uma grande vantagem sobre seus oponentes e ele entende isso”, disse um de seus conselheiros à agência Reuters.

De acordo com os assessores ouvidos, um anúncio já nas próximas semanas pode excluir a indicação de potenciais rivais dentro do próprio Partido Republicano, embora tenham deixado claro que ele ainda pode adiar o anúncio ou até mesmo desistir da candidatura.

Uma fonte próxima a Trump disse que o plano inicial é anunciar sua intenção logo após as eleições de meio de mandato da próxima terça-feira, 8, e vem sondando funcionários em potencial para compor a sua nova campanha.

Continua após a publicidade

Segundo pesquisas realizadas nas últimas semanas, a probabilidade do Partido Republicano ganhar a maioria na Câmara e no Senado é alta, o que inviabilizaria os projetos do atual presidente, Joe Biden, pelos próximos dois anos. A esperança dos eleitores nos democratas está cada vez menor devido à alta da inflação e o índice de aprovação de Biden segue abaixo dos 50% por mais de um ano.

O cenário, no entanto, também não é favorável a Trump. O ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e a sua constante recusa em aceitar a derrota nas eleições presidenciais de 2020 o tornaram bastante impopular no país, com apenas 41% dos americanos se dizendo favoráveis a ele.

Desde que saiu derrotado, o ex-presidente manteve um ritmo constante de comícios políticos e constantemente flerta com uma nova candidatura principalmente entre membros de seu partido. É esperado que familiares e amigos compareçam à sua propriedade na Flórida na próxima terça para comemorar as prováveis vitórias dos candidatos apoiados por ele.

+ EUA: Suprema Corte suspende cruzada para obter registros fiscais de Trump

Outro fator que pode ditar os próximos passos de Trump são as acusações que enfrenta na justiça. Atualmente são três: uma por ter levado documentos confidenciais do governo para sua residência, uma por fraude relacionada à sua empresa em Nova York, a Trump Organization, e outra por ter sido figura fundamental no ataque ao Capitólio.

Esse cenário de incerteza tem feito com que outros nomes relevantes do Partido Republicano apareçam para tentar concorrer à presidência em 2024, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, que deve conquistar a reeleição na próxima terça. Além deles, nomes como Glenn Youngkin, governador da Virgínia, e seu ex-vice, Mike Pence, aparecem como potenciais candidatos.

Continua após a publicidade