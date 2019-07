Trump derruba a proibição de venda de armas dos EUA à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou nesta quinta-feira, 25, o projeto de lei aprovado por republicanos e democratas no Congresso com o objetivo de proibir a venda de 8 bilhões de dólares em armas para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

A legislação foi uma iniciativa bipartidária provocada pela resistência de Trump em abandonar essa operação com Riad, mesmo após a divulgação de um relatório das Nações Unidas que mostrava a participação do príncipe herdeiro saudita, Mohammed Bin Salman, no assassinato do jornalista crítico ao regime Jamal Kashoggi, asilado nos Estados Unidos.

Os congressistas avaliaram a venda de munições, bombas e equipamentos para manutenção de aeronaves como uma forma de os Estados Unidos ignorarem crimes cometidos pelo país aliado.

“É espantoso que o presidente tenha escolhido não apenas ignorar os horrendos abusos cometidos pela Arábia Saudita, incluindo a atrocidade que foi o assassinato de Jamal Khashoggi, mas ter ido além com a venda de armas que serão usadas para perpetuar os abusos de direitos humanos ao redor do mundo”, declarou em nota a Presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi.

Riad também lidera uma coalizão que apoia o governo iemenita contra os rebeldes houthis, aliados ao Irã. Desde a intervenção saudita, a guerra provocou mais de 10 mil mortes e “a pior crise humanitária no mundo”, com milhões de pessoas sofrendo de desnutrição, segundo a ONU.

Além da situação no Iêmen, o veto vem em um momento de acirramento nas relações entre países do Oriente Médio e o Irã. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, citou que a venda de armas aos sauditas é justificada pela ameça crescente de Teerã na região.

Para derrubar o veto presidencial são necessários os votos de dois terços dos legisladores das duas casas do Congresso americano, o que é considerado pouco provável.