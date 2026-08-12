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Trump confirma troca de avião após ameaça do Irã e é acusado de usar passageiros como ‘isca’

Presidente dos EUA foi retirado do Air Force One em operação secreta, mas 100 jornalistas e autoridades da Casa Branca permaneceram na aeronave

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 09h01 | Atualizado em 12 ago 2026, 09h12
O presidente dos EUA, Donald Trump (à esquerda), e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent (à direita), descem do Air Force One para embarcar no novo avião Boeing presenteado pelo Catar, a caminho dos Estados Unidos após sua participação na Cúpula da Otan, na base da Força Aérea Real (RAF) de Mildenhall, em 8 de julho de 2026.
O presidente dos EUA, Donald Trump (à esquerda), e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent (à direita), descem do Air Force One para embarcar no novo avião Boeing presenteado pelo Catar, a caminho dos Estados Unidos após sua participação na Cúpula da Otan, na base da Força Aérea Real (RAF) de Mildenhall, em 8 de julho de 2026.  (Win McNamee/Getty Images)
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Donald Trump confirmou, na terça-feira 11, ter trocado de avião secretamente devido a uma “ameaça” do Irã no início de julho, depois que o jornal americano The Washington Post revelou que o presidente dos Estados Unidos foi retirado às escondidas do Air Force One em um caminhão do serviço de bordo para deixar a Turquia após uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O veículo informou na segunda-feira 10 que Trump saiu do avião presidencial pousado em Ancara no dia 8 de julho, enquanto sua equipe de segurança colocava em prática um plano para contornar uma suposta ameaça de assassinato.

“Queriam que eu pegasse outro voo, outro avião, com a mesma segurança, mas queriam que eu fizesse isso, então eu faço. Eu faço o que eles mandam”, disse Trump a repórteres. “Suponho que havia uma ameaça. Na verdade, não perguntei muito”, acrescentou.

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Passageiros ‘isca’

Enquanto o presidente americano era retirado discretamente pela porta lateral do avião, porém, mais de 100 assessores, autoridades e jornalistas continuaram a bordo e seguiram viagem para o Reino Unido, sem serem informados de que corriam risco de vida. Veículos de comunicação que tinham funcionários a bordo criticaram o fato de eles terem servido de isca, enquanto outros se queixaram de mentira e falta de comunicação por parte da Casa Branca.

“Ao que parece, a ideia era reduzir o perigo para o presidente Trump oferecendo cerca de 100 pessoas para serem mortas pelos iranianos em seu lugar”, disse ao jornal britânico The Guardian Steven Cash, ex-agente da CIA.

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O senador americano Richard Blumenthal, democrata de Connecticut, classificou a operação como “sem precedentes e surreal” e “realmente assustadora” em entrevista à emissora americana CNN. “É preciso haver um informe ao Congresso, pois a questão não envolve apenas a segurança do presidente. Quero saber quais precauções foram tomadas para garantir a segurança de todos os passageiros daquele Air Force One — aeronave considerada perigosa demais para o transporte do presidente —, protegendo assim a equipe e os jornalistas a bordo”, declarou.

+ Como foi a operação para Trump deixar a Turquia após ameaça do Irã

Jornalistas também manifestaram preocupação. Jake Tapper, apresentador da CNN, escreveu no X (ex-Twitter): “Obviamente, a vida do presidente é primordial, e administrações anteriores da Casa Branca já recorreram a estratagemas para protegê-la. No entanto, nenhuma das autoridades com quem conversei jamais ouviu falar do uso de um Air Force One lotado de funcionários da Casa Branca e jornalistas como isca diante de uma ameaça iminente.”

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Além disso, José Zamora, diretor regional para as Américas do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), afirmou que o governo tinha a responsabilidade de garantir que os repórteres não fossem expostos a perigos desnecessários. “Os repórteres devem ser informados sobre ameaças reais à segurança para que possam tomar decisões conscientes sobre sua própria integridade”, disse ele. “A transparência deve ser a regra para qualquer governo, especialmente quando a segurança está em jogo.”

‘Tanto faz’

Trump embarcou no Air Force One diante das câmeras de TV e dos fotógrafos — nas imagens do embarque, é possível ver contêineres de carga posicionados nas partes dianteira e traseira do avião. Em seguida, segundo as informações reveladas, o presidente deixou a aeronave presidencial e entrou em um dos contêineres de carga, para embarcar em um modelo menor da Força Aérea americana, que estava próxima.

“Acho que, na verdade, o avião em que viajei estava em maior risco”, afirmou Trump à imprensa. “Porque este seria o avião que, acredito, eles provavelmente escolheriam como alvo”.

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+ O avião que escondeu Trump de ameaça do Irã: veja as fotos

Os jornalistas. que viajavam em uma seção separada do Air Force One, sem acesso ao presidente, não souberam da mudança e fizeram o voo de saída da Turquia, apesar da aparente ameaça do Irã, em meio à guerra com os Estados Unidos. A revelação aumentou as dúvidas sobre as práticas de segurança do governo.

“Todo presidente importante recebe muitas ameaças”, ressaltou Trump, minimizando as preocupações. “Sinceramente, não me preocupo com nada. Seja o que for, vocês já conhecem minha atitude: ‘Tanto faz'”, acrescentou.

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‘Ameaça verossímil’

Havia uma ameaça iraniana verossímil contra o presidente, disse ao Washington Post um funcionário americano. Os repórteres a bordo mencionaram uma ordem do Serviço Secreto para abaixarem as persianas das janelas durante a decolagem, uma instrução incomum fora de zonas de combate.

A viagem de Trump à reunião de cúpula da Otan na Turquia já havia chamado a atenção por ele ter chegado ao país em um Boeing 747 presenteado pelo governo do Catar. O modelo não estaria equipado com sistemas de segurança antimísseis, segundo apuração do jornal The New York Times, e recorreu-se ao antigo Air Force One.

O presidente alegou que o jato catari conhecido como “palácio do céu” sairia na frente para que as tropas americanas no Reino Unido o conhecessem. Durante a conexão nesse país, Trump voltou a embarcar no avião presenteado pelo Catar, no qual voou até Washington.

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+ Israel alerta EUA sobre suposto plano iraniano para assassinar Trump

Questionado sobre o motivo dos jornalistas terem sido orientados a abaixar as persianas, Trump respondeu: “Porque vocês provavelmente estão em um voo perigoso, por causa dos canalhas com que temos que lidar. Se eu for, vocês também vão, certo? Talvez algum dia queiram mudar de profissão.”

“Muitos inimigos dos Estados Unidos o têm na mira, e usamos todas as ferramentas à nossa disposição para enfrentar essas ameaças”, disse o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.

No ano 2000, Bill Clinton mudou de avião presidencial no último momento, quando viajava da Índia ao Paquistão, usando uma aeronave-isca que transportava agentes do Serviço Secreto. Em 2023, a visita de Joe Biden à Ucrânia foi cercada de absoluto sigilo, durante uma viagem de avião e trem. O ex-presidente foi acompanhado de um repórter e um fotógrafo.

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