Trump se escondeu em caminhão e fez voo secreto após ameaça do Irã, diz jornal
Presidente embarcou no antigo Air Force One para deixar cúpula da Otan na Turquia, mas foi transferido às escondidas para avião militar menor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de seu avião presidencial e fez um voo secreto ao deixar a Turquia no mês passado devido a uma ameaça do Irã, revelou o jornal The Washington Post na segunda-feira 10.
A manobra ocorreu em 8 de julho, após a participação de Trump na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara. Diante de câmeras, o presidente embarcou no antigo Air Force One, como havia sido anunciado pela Casa Branca, deixando para trás o seu novo (e controverso) avião presidencial doado pelo governo do Catar.
Pouco depois, porém, segundo o Post, ele teria deixado a aeronave sem ser visto e sido levado em um caminhão de transporte de alimentos até um C-32A, um avião militar menor, geralmente utilizado pelo vice-presidente dos Estados Unidos.
O Washington Post reportou que jornalistas e integrantes da equipe da Casa Branca que acompanhavam o presidente permaneceram no antigo Air Force One e não sabiam que Trump havia deixado a aeronave. Já o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que também estava na cúpula em Ancara, embarcou separadamente no C-32A, utilizando uma escada externa.
O C-32A seguiu para o Reino Unido e pousou na base aérea de Mildenhall por volta das 22h10, enquanto o antigo Air Force One chegou ao mesmo local minutos depois. Trump voltou a aparecer em público ao desembarcar do avião presidencial, mas não está claro como ocorreu a transferência entre as duas aeronaves.
Segundo autoridades ouvidas pela emissora CBS News, os serviços de inteligência dos Estados Unidos haviam identificado uma ameaça de que o Irã poderia lançar um míssil contra o avião presidencial. A Casa Branca, no entanto, não confirmou a troca de aeronave.
A operação ocorreu em meio à escalada do conflito entre Washington e Teerã. Um dia antes do episódio, as forças americanas haviam retomado ataques contra o Irã após o fracasso de negociações para encerrar a guerra. Durante a viagem, Trump afirmou que era o “alvo número um” do regime iraniano e disse estar sob ameaça constante.
O presidente havia chegado à Turquia a bordo do novo Boeing 747-8 doado pelo Catar, mas anunciou que voltaria aos Estados Unidos no antigo Air Force One “por causa dos velhos tempos”. O avião oferecido pelo Catar, avaliado em cerca de US$ 400 milhões, passou por adaptações para se tornar a nova aeronave presidencial, mas, segundo apuração do New York Times, não estava preparado o suficiente para proteger o mandatário naquela viagem.