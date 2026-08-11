Trump se escondeu em caminhão e fez voo secreto após ameaça do Irã, diz jornal

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Donald Trump fez um voo secreto ao deixar a Turquia após a cúpula da Otan, em julho. Ele foi retirado de seu avião presidencial e embarcou em uma aeronave militar menor devido a uma ameaça do Irã, segundo o Washington Post. A manobra inusitada visava proteger o presidente em meio à escalada de tensões com Teerã.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de seu avião presidencial e fez um voo secreto ao deixar a Turquia no mês passado devido a uma ameaça do Irã, revelou o jornal The Washington Post na segunda-feira 10.

A manobra ocorreu em 8 de julho, após a participação de Trump na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara. Diante de câmeras, o presidente embarcou no antigo Air Force One, como havia sido anunciado pela Casa Branca, deixando para trás o seu novo (e controverso) avião presidencial doado pelo governo do Catar.

Pouco depois, porém, segundo o Post, ele teria deixado a aeronave sem ser visto e sido levado em um caminhão de transporte de alimentos até um C-32A, um avião militar menor, geralmente utilizado pelo vice-presidente dos Estados Unidos.

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O Washington Post reportou que jornalistas e integrantes da equipe da Casa Branca que acompanhavam o presidente permaneceram no antigo Air Force One e não sabiam que Trump havia deixado a aeronave. Já o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que também estava na cúpula em Ancara, embarcou separadamente no C-32A, utilizando uma escada externa.

O C-32A seguiu para o Reino Unido e pousou na base aérea de Mildenhall por volta das 22h10, enquanto o antigo Air Force One chegou ao mesmo local minutos depois. Trump voltou a aparecer em público ao desembarcar do avião presidencial, mas não está claro como ocorreu a transferência entre as duas aeronaves.

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Segundo autoridades ouvidas pela emissora CBS News, os serviços de inteligência dos Estados Unidos haviam identificado uma ameaça de que o Irã poderia lançar um míssil contra o avião presidencial. A Casa Branca, no entanto, não confirmou a troca de aeronave.

A operação ocorreu em meio à escalada do conflito entre Washington e Teerã. Um dia antes do episódio, as forças americanas haviam retomado ataques contra o Irã após o fracasso de negociações para encerrar a guerra. Durante a viagem, Trump afirmou que era o “alvo número um” do regime iraniano e disse estar sob ameaça constante.

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O presidente havia chegado à Turquia a bordo do novo Boeing 747-8 doado pelo Catar, mas anunciou que voltaria aos Estados Unidos no antigo Air Force One “por causa dos velhos tempos”. O avião oferecido pelo Catar, avaliado em cerca de US$ 400 milhões, passou por adaptações para se tornar a nova aeronave presidencial, mas, segundo apuração do New York Times, não estava preparado o suficiente para proteger o mandatário naquela viagem.