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O avião que escondeu Trump de ameaça do Irã: veja as fotos

Presidente dos EUA teria sido levado escondido em um caminhão até aeronave militar na Turquia, segundo jornal

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 18h06
Lateral de um avião branco e azul com uma grande rachadura e danos na fuselagem, enquanto pessoas sobem uma escada para o interior. Um caminhão de serviço está estacionado sob a asa, e outros veículos e um segundo avião são visíveis ao fundo, em um aeroporto ao pôr do sol
Air Force One (no primeiro plano) e outro avião (ao fundo) , que, segundo o Washington Post, teria transportado Trump secretamente.  (Pool/Divulgação)
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Novas imagens divulgadas nesta terça-feira, 11, mostram as aeronaves que integravam a comitiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Ancara, na Turquia, em julho. As fotografias ganharam atenção após a revelação de que Trump teria deixado secretamente o avião presidencial e embarcado em uma aeronave militar menor para escapar de uma possível ameaça iraniana.

A operação ocorreu em 8 de julho, após a participação de Trump na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). De acordo com o Washington Post, o presidente apareceu diante das câmeras ao embarcar no antigo Air Force One, mas posteriormente teria deixado a aeronave sem ser visto e sido transportado em um caminhão de alimentos até um C-32A, avião militar utilizado normalmente pelo vice-presidente americano.

As imagens, feitas por jornalistas que integram o pool responsável pela cobertura da Casa Branca, mostram os aviões posicionados na pista da base aérea de Ancara antes da decolagem. Entre eles estão o antigo Air Force One, um Boeing com a tradicional pintura azul-clara, o novo Boeing 747-8 recebido do Catar e uma aeronave de menor porte.

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As aeronaves da comitiva

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O antigo Air Force One foi o avião no qual Trump apareceu publicamente embarcando antes da operação. A aeronave, porém, teria sido deixada pelo presidente durante a manobra.

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O novo Boeing 747-8, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares e presenteado pelo Catar, também fazia parte da comitiva. Trump havia chegado à Turquia a bordo dele, mas optou por retornar aos Estados Unidos no avião presidencial antigo, segundo a Casa Branca, “por causa dos velhos tempos”.

Já o C-32A, menor que os dois Boeing 747, teria sido a aeronave utilizada por Trump para deixar a Turquia. O avião seguiu posteriormente para a base aérea de Mildenhall, no Reino Unido.

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Avião presidencial Air Force One, branco com faixa azul e vermelha, estacionado em pista de aeroporto sob céu azul com nuvens esparsas. Pessoas pequenas estão próximas à aeronave, e outros aviões menores aparecem ao fundo.
– aeronave doada a Trump pelo emir do Catar e transformada no mais recente Air Force One (Pool/Divulgação)
Pessoas embarcando em um avião grande, branco e azul, com a inscrição UNITED STATES OF AMERICA na lateral. A escada de embarque está aberta e uma pessoa sobe. Outras pessoas, de costas, aguardam na fila para entrar. O céu está claro e azul
Imprensa embarcando no Air Force One e, ao fundo, caminhão que, segundo relatos, foi utilizado para transportar Donald Trump (Pool/Divulgação)
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Lateral de um avião branco e azul com uma grande rachadura e danos na fuselagem, enquanto pessoas sobem uma escada para o interior. Um caminhão de serviço está estacionado sob a asa, e outros veículos e um segundo avião são visíveis ao fundo, em um aeroporto ao pôr do sol
Air Force One (no primeiro plano) e outro avião (ao fundo) que, segundo o Washington Post, teria transportado Trump secretamente. (Pool/Divulgação)

Segundo autoridades americanas ouvidas pela CBS News, serviços de inteligência haviam identificado uma ameaça de que o Irã poderia lançar um míssil contra o avião presidencial. A Casa Branca, no entanto, não confirmou oficialmente que a troca de aeronave tenha ocorrido por esse motivo.

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