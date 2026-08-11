O avião que escondeu Trump de ameaça do Irã: veja as fotos

Novas imagens divulgadas nesta terça-feira, 11, mostram as aeronaves que integravam a comitiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Ancara, na Turquia, em julho. As fotografias ganharam atenção após a revelação de que Trump teria deixado secretamente o avião presidencial e embarcado em uma aeronave militar menor para escapar de uma possível ameaça iraniana.

A operação ocorreu em 8 de julho, após a participação de Trump na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). De acordo com o Washington Post, o presidente apareceu diante das câmeras ao embarcar no antigo Air Force One, mas posteriormente teria deixado a aeronave sem ser visto e sido transportado em um caminhão de alimentos até um C-32A, avião militar utilizado normalmente pelo vice-presidente americano.

As imagens, feitas por jornalistas que integram o pool responsável pela cobertura da Casa Branca, mostram os aviões posicionados na pista da base aérea de Ancara antes da decolagem. Entre eles estão o antigo Air Force One, um Boeing com a tradicional pintura azul-clara, o novo Boeing 747-8 recebido do Catar e uma aeronave de menor porte.

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As aeronaves da comitiva

O antigo Air Force One foi o avião no qual Trump apareceu publicamente embarcando antes da operação. A aeronave, porém, teria sido deixada pelo presidente durante a manobra.

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O novo Boeing 747-8, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares e presenteado pelo Catar, também fazia parte da comitiva. Trump havia chegado à Turquia a bordo dele, mas optou por retornar aos Estados Unidos no avião presidencial antigo, segundo a Casa Branca, “por causa dos velhos tempos”.

Já o C-32A, menor que os dois Boeing 747, teria sido a aeronave utilizada por Trump para deixar a Turquia. O avião seguiu posteriormente para a base aérea de Mildenhall, no Reino Unido.

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Segundo autoridades americanas ouvidas pela CBS News, serviços de inteligência haviam identificado uma ameaça de que o Irã poderia lançar um míssil contra o avião presidencial. A Casa Branca, no entanto, não confirmou oficialmente que a troca de aeronave tenha ocorrido por esse motivo.