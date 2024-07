Trump abre queixa contra Kamala por herdar fundos arrecadados por Biden

O candidato presidencial republicano Donald Trump apresentou, na noite de terça-feira 24, uma queixa à Comissão Eleitoral Federal contra a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusando-a de violar leis federais de financiamento de campanha ao assumir o controle dos fundos arrecadados por Joe Biden quando o substituiu como cabeça de chapa após sua desistência da reeleição.

A queixa, apresentada pelo conselheiro geral da campanha de Trump, David Warrington, argumentou que os democratas não poderiam mudar o nome do seu comitê de “Biden para Presidente” para “Harris para Presidente”, depois do presidente americano desistir da corrida eleitoral no domingo 21 e já ter acumulado mais de US$ 91 milhões (R$ 508 milhões) em doações.

+ Kamala tem 44%, contra 42% de Trump, revela nova pesquisa eleitoral nos EUA

“Isso é uma contribuição excessiva e velada de US$ 91,5 milhões de um candidato presidencial para outro. Isto é, da antiga campanha de Joe Biden para a nova campanha de Kamala Harris. Este esforço zomba de nossas leis de financiamento de campanha”, afirmou a denúncia de oito páginas.

Continua após a publicidade

“Candidatos federais são proibidos de reter contribuições para eleições das quais não participem”, acrescentou. “Biden para Presidente 2024 não demonstrou nenhuma intenção de reembolsar ou redesignar adequadamente os fundos para as eleições gerais que já recebeu. Isso faz com que todos tenham contribuições excessivas.”

Estratégia trumpista

Ainda não está claro como a Comissão Eleitoral Federal vai encarar a queixa, mas a campanha de Trump tem procurado alguma forma de abrandar o impulso renovado da campanha democrata que Kamala conseguiu gerar. Depois de se tornar a presumível candidata presidencial do partido, as doações – tanto de grandes empresários quanto de eleitores individuais comuns – dispararam, chegando a um montante de mais de US$ 100 milhões em 48 horas.

A estratégia trumpista inclui a abertura de novas batalhas nos tribunais para tentar impedir que ela tenha acesso aos fundos de Biden, embora a denúncia desta terça-feira não tenha chegado ao status de processo judicial. A queixa pede, porém, que a agência eleitoral proíba a transferência e considere multar a campanha democrata, ou que haja um encaminhamento criminal ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

+ Em 1º comício, Kamala relembra histórico como procuradora e ataca Trump: ‘Conheço o tipo’

Reação democrata

A campanha de Harris viu a queixa como uma tentativa espúria para travar suas engrenagens, observando que os comitês Biden-Harris sempre tiveram ambos nomes na chapa.

Em comunicado, a campanha democrata observou justamente que arrecadou US$ 100 milhões desde que Biden saiu da corrida eleitoral, acrescentando: “Alegações legais infundadas – como as que fizeram durante anos para tentar suprimir votos e roubar eleições – são apenas distrações.”