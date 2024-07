Kamala tem 44%, contra 42% de Trump, revela nova pesquisa eleitoral nos EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece com vantagem de dois pontos percentuais sobre Donald Trump em pesquisa divulgada pela agência de notícias Reuters e o Instituto Ipsos nesta terça-feira (23).

Segundo o levantamento, Harris tem 44% das intenções de voto, contra 42% de Trump. A diferença está dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada nas últimas 48 horas e contabiliza, portanto, o efeito da Convenção Nacional Republicana, encerrada na quinta (18), quando Trump aceitou formalmente sua candidatura.

O levantamento traz ainda o impacto do anúncio de desistência de Joe Biden no domingo (21), dia em que o presidente também anunciou que apoiaria Kamala Harris.

Em sondagem anterior, feita entre 15 a 16 de julho, ambos apareceram com o mesmo percentual, de 44%.

Há, porém, importante nuance sobre os resultados das sondagens americanas. Embora as pesquisas nacionais forneçam a temperatura do eleitorado, apenas um punhado de estados devem decidir as eleições de fato.

São os swing states, ou estados pêndulo, em que não há maioria republicana ou democrata e que podem, portanto, pender para ambos os lados.

Nesta categoria estão Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Em outra pesquisa recente, 56% dos eleitores registrados concordaram com a afirmação de que Harris é “mentalmente capaz de lidar com desafios”, em comparação com 49% que disseram o mesmo sobre Donald Trump.

Somente 22% dos eleitores avaliaram Biden dessa forma.

Biden encerrou seu esforço de reeleição após debate com Trump realizado em junho, quando gaguejou várias vezes, além de não conseguir desafiar os ataques de Trump.