Com novos doadores, campanha de Kamala arrecada US$ 100 milhões em 48h

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, arrecadou mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 560 milhões, na cotação atual) entre a tarde de domingo, quando tornou-se candidata à Casa Branca pelo Partido Democrata, e a noite de segunda-feira, anunciou sua equipe na madrugada desta terça-feira, 23. Ela assumiu a cabeça da chapa após o presidente americano, Joe Biden, desistir da disputa pela reeleição.

Segundo a emissora americana CBS News, a arrecadação inclui o dinheiro levantado pelo próprio Comitê Nacional Democrata, que supervisiona a campanha de Kamala, bem como em comitês de arrecadação de fundos conjuntos. A onda de doações também amplia a enorme vantagem financeira que a vice-presidente tem sobre quaisquer potenciais rivais dentro de seu próprio partido – apesar de nenhum ter anunciado intenção de concorrer contra ela pela indicação, isso será decidido apenas em reunião na primeira semana de agosto.

Na segunda-feira, a campanha de Kamala já havia anunciado ter arrecadado US$ 81 milhões (aproximadamente R$ 450 milhões) em apenas 24 horas – segundo sua equipe, a maior quantia de dinheiro arrecadada num período de um dia na história presidencial.

Novos doadores

Além disso, de acordo com a equipe de Kamala, mais de 1,1 milhão doadores de base contribuíram no intervalo entre domingo e a noite de segunda-feira. Entre eles, 62% contribuíram pela primeira vez no ciclo eleitoral deste ano (ou seja, não haviam feito doações quando Biden era cabeça de chapa). Um evento organizado pelo grupo Win with Black Woman arrecadou sozinho US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,9 milhões).

“O apoio histórico à vice-presidente Kamala Harris representa exatamente o tipo de energia e entusiasmo de base que vence eleições”, disse Kevin Munoz, porta-voz da campanha da democrata. “Já estamos vendo uma coalizão ampla e diversificada se unir para apoiar nosso trabalho essencial de conversar com os eleitores que decidirão esta eleição.”

A CBS News informou paralelamente que a campanha do ex-presidente americano e candidato republicano Donald Trump arrecadou US$ 331 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) no segundo trimestre, superando os US$ 264 milhões (R$ 1,4 bilhão) levantados pela campanha de Biden no mesmo período. Ou seja, pela primeira vez desde o início do ciclo eleitoral, a máquina democrata de angariação de fundos ficou atrás do Partido Republicano – justamente no período que foi marcado pelo desastroso desempenho de Biden no debate presidencial contra o então rival, que fez com que diversos apoiadores interrompessem o fluxo de dinheiro à campanha até que o presidente desistisse da reeleição.