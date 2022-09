Trudeau se defende após cantar Queen antes do funeral da rainha Elizabeth

Depois de ser amplamente criticado por aparecer em um vídeo vazado no qual cantava uma música da banda inglesa Queen dois antes do funeral da rainha Elizabeth, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se defendeu nesta quarta-feira, 21.

De acordo com seu porta-voz, o político resolveu cantar a música “Bohemian Rhapsody” no saguão do hotel Corinthia, em Londres, porque o pianista Gregory Charles, que recebeu a honraria da Ordem do Canadá, tocou várias músicas no piano. Isso “resultou na adesão de alguns membros da delegação, incluindo o primeiro-ministro”, segundo o porta-voz.

A rainha era a chefe de Estado do Canadá e Trudeau designou o dia 19 de setembro, quando ela foi sepultada, como dia nacional de luto no país.

O vídeo de 14 segundos, visto mais de 1,7 milhão de vezes, mostra Trudeau encostado em um piano, cantando junto a outras autoridades. Inicialmente houve um debate sobre sua autenticidade, mas a equipe do premiê reconheceu que o vídeo filmado com um celular era real.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV — Lisa Power (@LisaPow33260238) September 19, 2022

“Após o jantar no sábado, o primeiro-ministro se juntou a uma pequena reunião com membros da delegação canadense, que se reuniram para prestar homenagem à vida e ao serviço de Sua Majestade”, disse um porta-voz do primeiro-ministro ao jornal britânico The Guardian. O assessor acrescentou que Trudeau também “participou de várias atividades” para homenagear Elizabeth II enquanto estava em Londres.

Continua após a publicidade

+ Maioria no Twitter desaprovou Bolsonaro no velório da rainha

Já Gregory Charles, o pianista que aparece no vídeo, disse ao jornal canadense The Globe and Mail que a noite o lembrou dos funerais caribenhos, que misturam momentos sombrios com leveza e celebração.

“Todo mundo cantou comigo por duas horas”, afirmou. “Essa foi a sensação, foi muito divertido”.

Apesar de tentar se explicar, Trudeau foi amplamente criticado por comentaristas políticos canadenses e parte da população.

“Vergonhoso nem começa a descrevê-lo. Sim, as pessoas às vezes precisam desabafar. Não, não há evidências de que ele estivesse bêbado”, escreveu Andrew Coyne, colunista do Globe and Mail. “Mas vamos lá – ele é o primeiro-ministro, em um lugar público, na véspera do funeral da rainha. E é assim que ele se comporta?”.

Embarrassing doesn't even begin to describe it. Yes, people sometimes need to let off steam. No, there's no evidence he was drunk. But come on — he's the Prime Minister, in a public place, on the eve of the Queen's funeral. And this is how he behaves?https://t.co/wJgPH1ZZJX — Andrew Coyne 🇺🇦 (@acoyne) September 19, 2022

“Ele é o primeiro-ministro canadense representando o Canadá em uma semana de luto pela rainha. Nossa chefe de Estado”, disse Vivian Bercovici, ex-embaixadora canadense.

Continua após a publicidade