Tribunal de Nova York chega à conclusão que elefante não é uma pessoa

Giro VEJA - terça, 14 de junho

O pedido da PGR ao Supremo e a crise na Amazônia são os destaques do dia

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou hoje ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para que valide o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. O pedido veio acompanhado de uma demanda para que sejam retiradas também medidas cautelares que tinham sido impostas ao parlamentar, como a aplicação de multas e o uso de tornozeleira eletrônica. Bolsonaro só tem a ganhar com a retomada do debate sobre o indulto, que além de mobilizar sua base de apoio contribui para desviar a atenção da crise sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.