Tio de Kate Middleton é confirmado no Big Brother do Reino Unido

Gary Goldsmith, tio da princesa de Gales, Kate Middleton, foi confirmado nesta terça-feira, 5, como participante do “Big Brother Celebrity” do Reino Unido, uma versão britânica do reality show apenas com celebridades. Junto com ele, outras pessoas influentes, como Sharon Osbourne, vão participar do programa que retorna após seis anos desde sua última transmissão.

“Eu sou Gary Goldsmith, tio da futura rainha do nosso país”, disse o tio de Kate, que foi vista pela primeira vez desde o Natal nesta terça. Goldsmith é irmão da mãe da princesa, Carole Middleton.

Segundo os jornais ingleses The Telegraph e Daily Mail, a entrada de Goldsmith no programa é vista com temor pelo Palácio de Buckingham. O novo participante do reality já afirmou que “irá falar sobre tudo e mais alguma coisa”.

Embora tenha falado que sua sobrinha é “perfeita”, Goldsmith não carrega a mesma opinião sobre Meghan e Harry. O concorrente, que é dono de um negócio de recursos humanos na área de tecnologia, chegou a acusar o duque de Sussex de ter jogado a família real “debaixo de um ônibus”.

Apelidado de “ovelha negra”, Goldsmith já foi flagrado com drogas em Ibiza e, em 2017, foi preso preso por agredir sua quarta esposa do lado de fora de casa, em Londres. Ele foi solto após pagar 5 mil libras e precisou prestar serviço comunitário. Para participar do programa, a imprensa britânica tem especulado que o tio de Kate fez um acordo financeiro com a ITV, canal que vai transmitir o programa que começa na próxima segunda.