Terremoto de 6,4 graus em Taiwan derruba edifícios

Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter atingiu a costa leste de Taiwan nesta terça-feira. Segundo os primeiros relatos da imprensa local, os tremores provocados foram tão fortes que derrubaram edifícios na cidade portuária de Hualien. Ao menos duas pessoas morreram e outra 114 ficaram feridas, informou a agência Reuters.

As autoridades locais confirmaram o desabamento de um hotel na cidade. Os serviços de resgate ainda trabalham para libertar as pessoas que ficaram presas no edifício. De acordo com a imprensa local, 30 pessoas estavam no prédio no momento do incidente.

Outros quatro edifícios também sofreram danos, incluindo dois hotéis e um hospital militar que ficou inclinado. De acordo com o governo local, duas pontes não estavam liberadas para utilização devido a rachaduras.

O tremor foi sentido por volta das 23h50 do horário local. Segundo o Bureau Central do Clima taiwanês, o epicentro do terremoto foi localizado a 10 quilômetros de profundidade, em uma região a 21 quilômetros a nordeste de Hualien.

O gabinete da Presidência de Taiwan também confirmou que outro hotel foi danificado com o terremoto, porém não deu mais detalhes sobre o estado do prédio.

Fotografias e vídeos publicados nas redes sociais mostram os danos provocados pelo tremor nos hotéis e em rodovias da cidade.

O Escritório Central de Meteorologia da ilha indicou que, antes do terremoto de terça-feira, foram registrados 94 tremores nas 24 horas anteriores e, no domingo, outro de magnitude 5,8

(em atualização)