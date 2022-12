Tempestade de inverno nos EUA mata 17 e deixa milhões sem energia

Uma tempestade de inverno atingiu grande parte dos Estados Unidos neste sábado, 24, deixando aproximadamente duas milhões de pessoas sem energia.

Segundo a emissora NBC, 17 pessoas morreram em acidentes de carro por causa do clima e milhares de viajantes estão presos em aeroportos por causa dos cancelamentos de voos.

A tempestade causou fortes nevascas e ventos congelantes frustraram os planos de Natal de milhões de americanos. Em alguns estados, as temperaturas chegaram a -50°C. O serviço meteorológico do país batizou o ciclone de “Elliot”, e afirma que é um evento histórico por causa das altas temperaturas negativas.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o alcance de “Eliott” se estende da fronteira com o Canadá, no Norte, até a fronteira com o México, no Sul, atingido o país de ponta a ponta.

Mais de 2.360 voos domésticos e internacionais foram cancelados na véspera de Natal, de acordo com o site de rastreamento FlightAware.