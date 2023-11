Tempestade Ciarán deixa ao menos cinco mortos na Toscana

Autoridades da região da Toscana, na Itália, informaram nesta sexta-feira, 3, que pelo menos seis pessoas morreram em acidentes provocados pela tempestade Ciarán, formada pelo fluxo polar, que atinge a Europa. O desabamento de uma ponte próxima à Pistoia levou duas pessoas à morte, enquanto um óbito foi registrado em Rosignano. As outras duas vítimas eram idosos que moravam na pequena cidade de Montemurlo.

“O que aconteceu durante a noite na Toscana tem um nome claro: MUDANÇAS CLIMÁTICAS”, escreveu o presidente regional, Eugenio Giani, na rede social X, antigo Twitter.

O governo italiano declarou estado de emergência e destinou inicialmente 5 milhões de euros (R$ 26,24 milhões) para ajudar as áreas mais atingidas. Apesar dos alertas de que a cheia do rio Arno pudesse provocar o alagamento da histórica cidade de Florença, o pico de chuva não provocou transtornos no local, informou Giani.

Uma pessoa segue desaparecida na região de Veneto. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica nesta quinta-feira 2, em razão dos ventos com força de um furacão que atingiram a França e o sul de Inglaterra. Cerca de 48 mil pessoas permanecem sem eletricidade na Toscana, de acordo com o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini.

Na França, uma pessoa foi morta após ser atingida por um galho enquanto dirigia nesta quinta-feira, comunicou o ministro dos Transportes, Clément Beaune. Também foram registradas vítimas na Bélgica, Espanha, Alemanha e Holanda. Ao todo, 10 pessoas não resistiram aos efeitos implacáveis das intensas chuvas. O número, contudo, pode aumentar nos próximos dias.

Além disso, a tempestade provocou a paralisação de parte do tráfego ferroviário em Flandres e do tráfego marítimo na Antuérpia. Os alertas meteorológicos continuam em vigor na Itália, enquanto escolas foram fechadas e voos, cancelados. Ciarán foi impulsionada pela forte corrente de jato do Atlântico, e tem provocado perigosas inundações na Irlanda do Norte, partes do Reino Unido, Bélgica, Holanda e França.

