‘Também temos armas’: Putin alerta Otan sobre risco de guerra nuclear

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a subir o tom contra seus supostos inimigos em um discurso ao parlamento nesta quinta-feira, 29, em que afirmou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar liderada pelos Estados Unidos, representa uma ameaça a Moscou e alertou que os russos podem usar armas nucleares para se defender.

“[Os países ocidentais] estão se preparando para atacar nosso território, usando as melhores forças possíveis e as mais eficazes para fazê-lo”, alegou. “Mas lembramo-nos do destino daqueles que tentaram invadir o nosso território. Claro, o seu destino será muito mais trágico do que qualquer coisa que possamos enfrentar”, garantiu.

Desde que deu a ordem da invasão à guerra na Ucrânia, Putin tem feito periódicas ameaças nucleares, e voltou a fazê-lo no discurso anual ao parlamento.

“[A Otan] tem de compreender que também temos armas. Armas que podem derrotá-la no seu próprio território. Tudo isto é muito perigoso porque poderia, na verdade, desencadear o uso de armas nucleares. Eles não entendem isso?”, questionou, afirmando que os russos passaram por experiências mais “árduas” que os países ocidentais, como a guerra no Cáucaso, e por isso teriam maior resiliência.

“Colonialismo”

O chefe do Kremlin também afirmou que o Ocidente está tentando “destruir” e “conter o desenvolvimento” da Rússia.

“O chamado Ocidente, com as suas tendências colonialistas, está se esforçando não só para conter o nosso desenvolvimento, mas também tem a intenção de nos destruir e de usar o nosso espaço para quaisquer que sejam os seus propósitos, incluindo a Ucrânia”, argumentou.

Segundo ele, países ocidentais “estão absolutamente determinados a introduzir divisões entre nós e enfraquecer-nos”. Por isso, ressaltou a importância da Rússia fortalecer os laços com os países árabes e latino-americanos.

Panorama

O discurso ao parlamento ocorreu duas semanas antes das eleições presidenciais, nas quais se espera que Putin conquiste um novo mandato de seis anos de forma esmagadora.

Estavam presentes membros de ambas as Câmaras do parlamento, funcionários do Estado, comandantes militares e soldados. O líder russo cobriu a guerra na Ucrânia, a ameaça de expansão da Otan, as capacidades nucleares russas, o declínio da taxa de natalidade e o apoio a famílias com vários filhos.