Superterça: Trump vence prévias em sete estados; Biden leva dez

Os eleitores americanos foram às urnas nesta terça, 5, para escolher os candidatos do Partido Republicano e do Partido Democrata que disputarão a eleição em novembro. A chamada Supertuesday ou Superterça é considerada a data mais importante do período eleitoral nos Estados Unidos: quinze estados e um território americano votam.

Segundo projeções da CNN, Donald Trump venceu as prévias do Partido Republicano nos estados de Virginia, Carolina do Norte, Oklahoma, Texas, Maine, Arkansas e Tennessee.

Já Joe Biden venceu as prévias do Partido Democrata nos estados de Iowa, Vermont, Virginia, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Texas, Arkansas e Massachusetts.

As projeções e resultados da votação serão divulgados aos poucos, devido à diferença de fuso horário no país.

As disputas

Do lado republicano, Trump disputa com Nikki Haley, ex-embaixadora americana nas Nações Unidas. Haley já indicou que anunciará a sua desistência caso Trump vença na Superterça. O nome do candidato será oficializado na convenção nacional do partido, que ocorre de 15 a 18 de julho.

O multimilionário já tinha arrebanhado 244 delegados com suas vitórias em Iowa, New Hampshire, Nevada, Carolina do Sul, Ilhas Virgens, Wyoming, Idaho, Michigan e Missouri. Sua única rival, Haley soma apenas 43 delegados, obtidos na sua única vitória até agora, em Washington, D.C., no último domingo, somado ao cálculo proporcional por ter ficado em segundo ou terceiro lugar em outras disputas.

Trump, que foi presidente entre 2017 e 2020, foi liberado na segunda-feira, 4, pela Suprema Corte a concorrer nas primárias de seu partido, anulando a retirada de seu nome das cédulas nas primárias no Colorado, Maine e Illinois.

No campo democrata, o candidato será anunciado na convenção nacional, que acontece de 19 a 22 de agosto.

Como funciona a votação

Os dirigentes de cada partido, conhecidos como delegados, são atribuídos aos principais pré-candidatos das respectivas legendas, de acordo com o resultado da disputa. Cerca de um terço do total de delegados – 865 republicanos e pelo menos 1.420 democratas – estão em disputa na Superterça.

Os candidatos precisam de um certo número de delegados para serem indicados à Presidência na convenção de cada partido neste verão. São necessários um mínimo de 1.215 delegados para obter a indicação republicana e 1.968 para obter a democrata. Ao final do processo, quem obtiver o maior número de delegados se torna o candidato de seu partido nas eleições presidenciais.

Nesta terça, as prévias são no Alabama, Alasca, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia e no território americano da Samoa Americana. Os republicanos disputaram em todos esses 15 estados, enquanto os democratas só não votaram no Alasca. Os maiores colégios eleitorais (com maior número de delegados) são os da Califórnia e do Texas.