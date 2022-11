Sucessora de Obrador pode ser primeira mulher a comandar o México

As eleições presidenciais do México acontecerão em 2024 e, como a lei do país impede a reeleição ao cargo máximo, Andrés Manuel López Obrador nomeará alguém para continuar o seu legado. Cinco assessores do alto escalão do mandatário afirmaram à agência de notícias Reuters nesta quinta-feira, 3, que a principal escolha deve ser Claudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México, já que a política consolidaria na história sua visão de tornar o Estado o principal motor da mudança social.

As pesquisas dão ao Movimento Nacional de Regeneração (MORENA), o partido de AMLO, uma liderança dominante na corrida presidencial, então a eleição no momento parece uma batalha entre os próprios candidatos do partido no poder. O rival mais proeminente de Sheinbaum, o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, deve ser mais favorável ao mundo dos negócios, disseram seis executivos à Reuters.

Quatro dos assessores disseram acreditar que o presidente prefere o ministro do Interior, Adan Augusto Lopez, por motivos ideológicos.

Sheinbaum, ambientalista de 60 anos é uma figura mais moderada em comparação com o folclórico e muitas vezes polarizador López Obrador. O presidente de centro-esquerda tem buscado atender os interesses dos cidadãos mais pobres do país: instituindo pagamentos diretos a milhões de mexicanos que vivem abaixo do nível de pobreza, aumentando o salário mínimo e promulgando a reforma trabalhista.

No entanto, o líder mexicano tem feito inclinações aos ricos e poderosos. Apesar da fama de progressista, o presidente mexicano também criticou as manifestações das mulheres no país, chegando a chamá-las de “autoritárias e fascistoides. É Hitler, é Franco, é Pinochet”.

Autoridades afirmam que se AMLO escolher Sheinbaum, isso ajudaria a silenciar parte das críticas, à medida que a política teve como plataforma tornar a capital mais segura para as mulheres, além de criar creches gratuitas para crianças. Além disso, durante seu mandato, a taxa de homicídios na Cidade do México foi cortada pela metade.

Apear de se apresentar como alguém que deve continuar o que AMLO vem construindo, é provável que Sheinbaum trabalhe com investidores em tecnologia verde, uma área considerava crucial para o desenvolvimento nacional.

Ela promete aumentar a produção de energia renovável de uma forma que estimule o desenvolvimento industrial, um jeito de abordar as preocupações levantadas por fabricantes temerosos que lutam para cumprir as metas de redução de emissões sob o esforço de AMLO de priorizar a produção das empresas estatais de energia dependentes de combustíveis fósseis do México.

No entanto, ela também defende o objetivo contencioso do presidente de garantir que a geração de energia seja dividida em 54-46% a favor do Estado para proteger a “soberania energética”.

Assessores ressaltam que a opinião do presidente mexicano será crucial para determinar o candidato, mesmo que ele negue publicamente. Ele diz que o candidato será escolhido por votação organizada pelo MORENA. E a questão não está resolvida porque o presidente quer ver como os favoritos se conectam com os eleitores.

