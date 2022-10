Presidente mexicano parabeniza Lula após eleição brasileira

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, parabenizou o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, 3, depois de ter largado na frente nas eleições da véspera.

“Parabéns, irmão e companheiro Lula. O povo do Brasil demonstrou mais uma vez sua vocação democrática e, em particular, sua inclinação para a igualdade e a justiça”, disse López Obrador, no Twitter.

Felicidades, hermano y compañero Lula. El pueblo de Brasil demostró una vez más su vocación democrática y, en especial, su inclinación por la igualdad y la justicia. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 3, 2022

Apesar da dianteira, Lula não conseguiu votos suficientes para vencer no primeiro turno. O candidato do PT recebeu 48,4% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, ganhou 43,2%. Ambos vão ao segundo turno para disputar a presidência da República no dia 30 de outubro.

AMLO é conhecido apoiador do petista. Em julho deste ano, quando foi cobrado pelo líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, a assumir uma posição de maior liderança no continente, o mexicano comentou que “há líderes muito bons na América Latina, personagens que vejo com muito respeito”, listando o argentino Alberto Fernández, o boliviano Luis Arce e o colombiano Gustavo Petro, até acrescentar “um grande dirigente”, Lula.

“Um homem extraordinário, fraterno, como líder, é admirável”, falou AMLO. “Não devo falar mais porque haverá eleições, mas é uma alternativa, uma bênção para aquele país e aquele povo irmão”.

Caso Lula seja eleito, Obrador deve ser um importante aliado do petista dentro da esquerda latino-americana, mas coleciona algumas polêmicas desde 2018, ano em que assumiu o cargo mais importante do México.

Um presidente de centro-esquerda que busca atender os interesses dos cidadãos mais pobres do país, principais constituintes de sua base política, AMLO instituiu pagamentos diretos a milhões de mexicanos que vivem abaixo do nível de pobreza. Também foi responsável por aumentar o salário mínimo e promulgar a reforma trabalhista.

No entanto, o líder mexicano tem feito inclinações aos ricos e poderosos, e apesar da fama de progressista, as crises de AMLO chegaram às pautas feministas. Por mais de uma vez, o presidente mexicano criticou as manifestações das mulheres no país, chegando a chamá-las de “autoritárias e fascistoides. É Hitler, é Franco, é Pinochet”.

Além disso, foi um mau gestor da Covid-19, raro caso do negacionismo na esquerda no mundo. Obrador minimizou por diversas vezes a gravidade da Covid-19 e chegou a dizer que nada aconteceria com quem tem contato com a doença. Em 2020, quando não existia vacina, o presidente promoveu eventos lotados e saiu às ruas sem máscaras, pedindo beijos e abraços. Apesar disso, se vacinou no ano seguinte.