Soldados israelenses postam fotos brincando com calcinhas e sutiãs em Gaza

Soldados israelense tem publicado fotos e vídeos deles mesmos brincando com roupas íntimas, como calcinhas e sutiãs, e manequins femininos nus encontrados em casas palestinas dentro da Faixa de Gaza. Os registros fazem contraste duro com a guerra que assola o enclave, em que o povo palestino sofre com escassez de alimentos e recursos básicos, ao mesmo tempo Israel intensifica seus ataques.

Em um dos vídeos publicados, visto pela agência de notícias Reuters, um dos soldados está com uma arma numa mão e uma calcinha branca na outra. Ele se aproxima de outro militar, que está deitado em uma poltrona, e coloca a roupa íntima em sua boca. Os dois riem com a brincadeira. Já em outra imagem, um soldado está em cima de um tanque segurando um manequim feminino, que veste apenas um sutiã e um capacete preto.

“Encontrei uma linda esposa, um relacionamento sério em Gaza, uma ótima mulher”, diz o soldado em tom de deboche.

Não parou por aí. Outras dezenas de imagens mostram soldados de Israel brincando com sutiãs e calcinhas em Gaza, exibindo e tocando em manequins nus. Em uma delas, um soldado segura os seios do manequim. Já em outra foto, um militar posa e aponta com sua arma para uma cama de casal repleta de pacotes de roupas íntimas femininas que pertenciam a mulheres palestinas.

“A publicação dessas imagens é humilhante para as mulheres palestinianas e para todas as mulheres”, disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas.

O que diz Israel

Em resposta as publicações, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmou que os incidentes estão sendo investigados, além de reiterar que o comportamento dos soldados desviam das ordens e valores esperados.

“Nos casos em que surja suspeita de infração penal que justifique a abertura de inquérito, é instaurado inquérito pela Polícia Militar”, afirmou. “Deve ser esclarecido que em alguns dos casos examinados se conclui que a expressão ou comportamento dos soldados no vídeo é inadequado e é tratado em conformidade”, afirma o comunicado.

Abuso sexual

A divulgação das imagens ocorre em um momento em que a relatora especial das Nações Unidas, Francesca Albanese, publicou um relatório em que diz haver “há motivos razoáveis” para crer que os soldados israelense abusaram sexualmente de mulheres palestinas desde que a operação militar começou, em resposta ao ataque de Hamas de 7 de outubro, no qual os militantes mataram cerca de 1.200 pessoas.

Além disso, o Hamas também foi acusado pelas Nações Unidas de cometer crimes sexuais durante o ataque a Israel, bem como contra reféns israelenses detidas em Gaza. De acordo com o órgão, as violências sexuais contra mulheres cativas ainda podem estar em curso no território palestino.