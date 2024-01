Sob greve geral, governo Milei adia sessão para debater ‘lei Omnibus’

Giro VEJA - quarta, 24 de janeiro

A greve na Argentina e a investida bolsonarista contra Moraes

Milhares de argentinos foram às ruas nesta quarta-feira, 24, para protestar contra o presidente Javier Milei. Esta é a primeira greve geral desde que ele assumiu a presidência e foi motivada por medidas do governo que têm, como um dos objetivos, a redução de gastos do Estado. Os detalhes sobre a paralisação e a operação da Polícia Federal, no Brasil, que mira financiadores e organizadores dos atos de 8 de janeiro do ano passado são os destaques do Giro VEJA.