Sites de aeroportos dos EUA saem do ar após ataque de hackers russos

Atualizado em 10 out 2022, 15h55 - Publicado em 10 out 2022, 15h52

Sites de mais de uma dúzia de aeroportos dos Estados Unidos foram temporariamente desativados por ataques cibernéticos na manhã desta segunda-feira, 10. A ação foi atribuída a um grupo conhecido como Killnet, formado por hackers que apoiam o governo da Rússia.

Catorze portais foram atingidos pelo ciberataque, incluindo os do aeroporto LaGuardia, na cidade de Nova York, e do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Também foram alvo o aeroporto de Chicago e o Hartsfield-Jackson em Atlanta, capital do estado da Geórgia.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal britânico The Guardian, a interrupção não afetou o controle de tráfego aéreo, a comunicação interna do aeroporto ou outras operações importantes, mas causou transtornos aos viajantes que tentaram acessar informações de tempos de espera de voos.

Um porta-voz da Administração para a Segurança dos Transportes dos Estados Unidos afirmou à rede de notícias CNN que a agência está monitorando o problema e auxiliando os aeroportos afetados. A maioria dos sites já voltou a funcionar normalmente.

O ataque foi atribuído a um grupo conhecido como Killnet, ativistas cibernéticos russos que apoiam o Kremlin, mas não são considerados diretamente atores do governo, segundo a CNN.

As autoridades americanas foram notificadas do incidente por volta das 3h da manhã desta segunda-feira.