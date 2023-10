Sexto avião da FAB com repatriados de Israel chega ao Brasil

Pousou na madrugada desta quinta-feira, 19, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, o sexto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) usado para repatriar brasileiros de Israel. No último voo da primeira fase da Operação Voltando em Paz, voltaram 219 pessoas e onze animais de estimação.

Assim, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil resgatou 1.135 pessoas e 35 pets desde o início do conflito entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro. O avião modelo KC-30 decolou do aeroporto de Tel Aviv, capital israelense, às 12h40 de quarta-feira, no horário de Brasília.

O governo Lula ainda vive a expectativa de conseguir resgatar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. O grupo aguarda desde o fim de semana em duas cidades próximas à fronteira com o Egito a abertura da passagem para poder embarcar. Para estas pessoas, foi enviado o avião presidencial.

O conflito no Oriente Médio já deixou ao menos 5.400 mortos, sendo 4.000 do lado palestino e 1.400 do lado israelense.

Continua após a publicidade