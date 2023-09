Senado dos EUA bane shorts, tênis e moletom do plenário

O Senado dos Estados Unidos votou nesta quarta-feira 27, pelo retorno do código de vestimenta para os legisladores da Câmara Alta do Congresso americano. A medida reverte a iniciativa do líder da maioria, o democrata Chuck Schumer, que permitiu que políticos utilizassem roupas casuais no plenário, uma ação que gerou indignação tanto de republicanos quanto de democratas.

A permissão de trajes casuais teria sido motivada pelo senador democrata John Fetterman, acostumado a vestir moletons com capuz e shorts no dia a dia de trabalho. Após um período afastado para tratar depressão clínica, o político retornou ao Senado em abril. Desde então, o mar de ternos e os sapatos sociais foram substituídos, aqui e ali, por roupas casuais e tênis.

Vista com maus olhos por alguns legisladores, contudo, a permissividade de Schumer não vingou. Em sessão nesta quarta-feira, os membros mais conservadores de ambos os partidos aprovaram uma resolução que estabelece o uso de “trajes de negócios” nas reuniões.

As restrições são apenas para a ala masculina, obrigada a usar blazer, gravata e calças compridas. Deixou de lado, por sua vez, regras sobre a altura de decotes e o tamanho das mangas de roupas femininas, motivo de polêmicas nos últimos anos.

As novas regras, porém, não mencionam o tipo de calçados ou o uso de chapéus. É comum que políticos usem diferentes tipos de vestimentas para transitar em outras partes do Capitólio, edifício que abriga o Congresso. Eles, contudo, trocam de roupa para o início das suas funções na Câmara Alta.

Caso senadores desejem realizar alterações no código, as propostas deverão ser votadas no plenário. Autor democrata da resolução, o senador Joe Manchin informou que grande parte dos congressistas não tinham conhecimento sobre a imposição anterior dos looks sisudos até a sua reversão, em 18 de setembro. A decisão teve um efeito rebote que nesta quarta voltou a instituir “trajes de negócios”, apesar da felicidade de alguns dos políticos em trocar ternos por moletons no trabalho.

Manchin foi acompanhado por Mitt Romney, autor republicano da resolução, que destacou que seguir um código oficial insta os senadores a demonstrar o devido “respeito e admiração” à importante instituição governamental. Ele disse, ainda, que a moda não deve se tornar o grande foco do Congresso dos Estados Unidos, a poucos dias de um possível “desligamento” do governo por um impasse na aprovação do orçamento para o novo ano fiscal americano.

“Mas, mesmo assim, é uma coisa boa”, acrescentou. “É outro exemplo de que republicanos e democratas conseguem trabalhar juntos.”

