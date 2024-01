Secretário do Vaticano defende que padres recebam permissão para casar

VEJA Mercado - segunda, 8 de janeiro

A era de forte crescimento chinês ficou para trás, diz Otaviano Canuto

O primeiro VEJA Mercado em vídeo de 2024 recebe o ex-diretor do FMI e do Banco Mundial. Ele avalia, entre outros assuntos, que bolha do setor imobiliário local tornou situação mais dramática para os demais países e fala também sobre as pautas econômicas prioritárias do governo no Congresso.