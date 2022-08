Seca na China exaure rio Yangtze e gera escassez de energia hidrelétrica

Uma seca recorde fez com que alguns rios na China – incluindo partes do Yangtze – secassem, afetando a energia hidrelétrica, interrompendo o transporte e forçando grandes empresas a suspender as operações.

Um alerta nacional de seca foi emitido na sexta-feira 19, já que a onda de calor nas cidades populosas do sudoeste da China deve continuar até setembro. No domingo, a perda de fluxo de água provocou uma “situação particularmente grave”, como classifica o alerta, em Sichuan, que obtém mais de 80% de sua energia da hidrelétrica.

O fluxo de água para os reservatórios hidrelétricos de Sichuan caíram pela metade. A demanda por eletricidade aumentou 25% durante o verão chinês, informou a mídia local.

Na semana passada, Sichuan suspendeu ou limitou o fornecimento de energia a milhares de fábricas e racionou o uso de eletricidade pública devido à escassez. Toyota, Foxconn e Tesla estão entre as empresas que suspenderam temporariamente as operações em algumas fábricas na última quinzena.

No domingo, o jornal South China Morning Post informou que os planos para reiniciar a produção esta semana foram adiados.

O Yangtze é o terceiro maior rio do mundo, fornecendo água potável para mais de 400 milhões de chineses. É a via navegável mais vital para a economia chinesa, e é crucial para a cadeia de suprimentos global.

No entanto, o fluxo de água no tronco principal do Yangtze está mais de 50% abaixo da média dos últimos cinco anos. As rotas de transporte nas seções média e inferior também foram fechadas, informou o SCMP.

No domingo, as autoridades descarregaram 980 milhões de metros cúbicos de água de reservatórios em um esforço para reabastecer o rio, informou a mídia estatal.

A seca afetou pelo menos 2,46 milhões de pessoas e 2,2 milhões de hectares de terras agrícolas em Sichuan, Hebei, Hunan, Jiangxi, Anhui e Chongqing. Mais de 780.000 pessoas precisaram de apoio direto do governo por causa da seca, de acordo com o Ministério de Gestão de Emergências da China.

As altas temperaturas apenas em julho causaram perdas econômicas diretas de 2,73 bilhões de yuans (R$ 257,68), afetando 5,5 milhões de pessoas, disse o Ministério de Emergências na semana passada.

Não é só na China que isso está acontecendo. Em todo o mundo, os principais rios estão secando à medida que ondas de calor recordes varrem a Europa e os Estados Unidos, incluindo o Reno e o Loire, na Europa, e o rio Colorado, nos Estados Unidos.