Rússia sofre novo ataque de drone contra base aérea em seu território

Um ataque de drone incendiou um tanque de armazenamento de petróleo em um aeródromo na região de Kursk, na Rússia, disse seu governador nesta terça-feira, 6, um dia depois que duas bases aéreas militares sofreram com explosões semelhantes no interior do país.

Roman Starovoyt, governador da região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, disse no aplicativo de mensagens Telegram que não houve vítimas no ataque e que o incêndio foi “localizado”.

Imagens de vídeo postadas em redes sociais mostraram uma grande explosão iluminando o céu noturno, seguida por um incêndio substancial no aeródromo a 280 km da fronteira ucraniana. Ao amanhecer, uma grande coluna de fumaça preta ainda era visível acima do local.

Kiev e Moscou ainda não comentaram o incidente, mas, na segunda-feira, autoridades russas disseram que duas explosões em aeródromos foram causadas por drones Strizh modificados. A tecnologia foi produzida pela primeira vez na década de 1970, na era soviética, e destinados ao uso como prática de tiro ao alvo.

Os ataques ucranianos a alvos militares russos tornaram-se cada vez mais ousados ​​nas últimas semanas, à medida que Kiev parece tentar trazer a guerra do presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia para o front doméstico.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira 5 que drones ucranianos atacaram duas bases aéreas em Ryazan e Saratov, no centro-sul da Rússia, matando três militares e ferindo outros quatro, além de danificar duas aeronaves.

A Ucrânia não reivindicou a responsabilidade por nenhum dos ataques. No entanto, um alto funcionário ucraniano, citado pelo jornal americano The New York Times, disse que os drones envolvidos nos ataques de segunda-feira foram lançados de território ucraniano e pelo menos um dos ataques foi feito com a ajuda de forças especiais próximas à base.

O Ministério da Defesa russo afirmou que os ataques de segunda-feira foram atos de terrorismo destinados a desabilitar aeronaves de longo alcance e que os drones de baixa altitude usados foram abatidos.

Saratov fica a pelo menos 200 quilômetros do território ucraniano mais próximo. Comentaristas russos disseram nas redes sociais que, se a Ucrânia pode atingir um alvo tão longe dentro da Rússia, também pode ter capacidade para atingir Moscou.