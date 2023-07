Rússia oferece ao Brasil módulo em futura estação espacial

O diretor-geral da agência espacial da Rússia, a Roscosmos, sugeriu nesta segunda-feira, 24, que parceiros do grupo dos Brics – Brasil, Índia, China e África do Sul — podem construir um módulo para uma futura estação orbital russa, relatou a agência de notícias Interfax.

A fala foi feita após encontro dos Brics sobre cooperação espacial, em Hermanus, na África do Sul. Segundo a Interfax, espera-se que o primeiro módulo da Estação Orbital Russa (ROS) seja lançado em 2027, com construção completa até 2023.

“Gostaria de convidar os parceiros do Brics (…) a criar um módulo completo que, fazendo parte da ROS, permitiria que os países do Brics usem as possibilidades da órbita terrestre para implementar seus programas espaciais nacionais”, disse Yuri Borisov, diretor-geral da Roscosmos.

Em entrevista recente à agência de notícias Sputnik, do governo russo, o coordenador da Agência Espacial Brasileira para Satélites e Aplicações, Rodrigo Leonardi, ressaltou que “o Brics é uma visão pro futuro”.

“É uma estrutura em que agora estamos colocando nossos esforços no compartilhamento de experiências e produtos de dados que podem evoluir no futuro para uma cooperação mais madura. Portanto, é um local para explorarmos”, disse.

No entanto, quando perguntado se as atuais tensões entre o Ocidente e Moscou afetam a cooperação do Brasil com a Rússia em questões espaciais, Leonardi disse: “As tensões afetam a todos, eu diria que isso não é bom para ninguém”.

Continua após a publicidade

Siga