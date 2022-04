Rússia faz limpa em embaixadas e expulsa diplomatas de ao menos 6 países

A Rússia está fazendo uma campanha de expulsão de diplomatas, em resposta às expulsões de seus próprios funcionários de embaixadas ao redor do mundo, no momento em que os Estados Unidos e seus aliados aumentam o envio de armas pesadas para a Ucrânia. Nesta quarta-feira, 27, o país afastou três diplomatas da Noruega e oito do Japão. Além disso, sancionou 287 parlamentares do Reino Unido.

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfelt, disse que os funcionários expulsos estavam fazendo “trabalho diplomático regular”. Ela prometeu que a Noruega “continuará a apoiar nossos aliados e parceiros próximos contra a agressão da Rússia e em nosso apoio à Ucrânia”, acrescentando que “como outros países e aliados europeus, reduzimos o contato com as autoridades russas a um mínimo.”

A decisão ocorre após a Noruega afastar três diplomatas russos. O mesmo movimento ocorreu contra o Reino Unido, que sancionou 368 membros da câmara baixa do parlamento russo, a Duma. O governo de Vladimir Putin, em resposta, listou 287 políticos britânicos que estão impedidos de entrar na Rússia porque “contribuíram para o aumento infundado da histeria russofóbica no Reino Unido”.

Respondendo ao anúncio, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson disse que “esses 287 deveriam considerar [a expulsão] uma medalha de honra”.

Na terça-feira 26, a Rússia sancionou quatro diplomatas suecos. O Ministério das Relações Exteriores em Estocolmo disse que eles também estavam “envolvidos em atividades diplomáticas normais”.

No mesmo dia, a pasta declarou 40 diplomatas alemães, incluindo o embaixador da Alemanha em Moscou, como “persona non grata”, em oposição à decisão do país de expulsar diplomatas russos no início deste mês. O ministério observou que foi “uma resposta simétrica”.

O governo russo também declarou “persona non grata” várias pessoas que trabalham na embaixada da Estônia e fecham consulados em São Petersburgo e Pskov.

“A Estônia tomou suas decisões em coordenação com nossos aliados. De acordo com dados públicos, um total de 480 funcionários da embaixada russa foram deportados pela Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e pelos estados membros da União Europeia desde 24 de fevereiro, além dos quais o Japão deportou oito funcionários da embaixada russa”, diz o comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Estônia.

Depois que Putin invadiu a Ucrânia, países ocidentais impuseram amplas sanções a Moscou, incluindo a exclusão de vários bancos do sistema de mensagens SWIFT, embargos às exportações russas, novas restrições a investimentos e ativos congelamentos para funcionários do governo e suas famílias.

Os países ocidentais também anunciaram a expulsão coordenada de dezenas de diplomatas russos suspeitos de espionagem.