Rússia diz ter tomado tanques alemães e veículos dos EUA na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo do que disse serem tanques Leopard, de fabricação alemã, e veículos de combate Bradley, de fabricação americana, capturados por suas tropas na Ucrânia. Segundo o órgão, a captura aconteceu em um combate em Zaporizhzhia, no sul ucraniano.

O vídeo, que foi divulgado pelo canal oficial do ministério no aplicativo de mensagens Telegram, circulou nas redes sociais. Ele mostra dois tanques Leopard e dois veículos de combate Bradley danificados.

MoD Russia: "Tanks Leopard and BMP Bradley salvaged. Now these are our trophies. Servicemen of the Vostok group inspect captured enemy tanks and infantry fighting vehicles. Some vehicles have running engines, indicating the transience of the battle and the flight of the crews." pic.twitter.com/W8H8W55TRX — Trollstoy (@Trollstoy88) June 13, 2023

Em um breve comunicado acompanhando a filmagem, Moscou chamou o equipamento militar capturado de “nossos troféus” e disse que o vídeo mostrava soldados de seu agrupamento militar Leste inspecionando o equipamento. Ainda foi ressaltado como os motores de alguns dos veículos ainda estavam funcionando, evidência de quão rapidamente suas tripulações ucranianas fugiram.

Na última segunda-feira, 12, a Ucrânia disse que suas tropas recapturaram uma série de vilarejos das forças russas ao longo de uma frente de aproximadamente 100 km no sudeste do país. Relatórios não confirmados de blogueiros militares russos sugerem que as forças russas podem ter retomado algum território cedido nos últimos dias.

De acordo com dados do site de monitoramento Oryx, Kiev perdeu 14% dos tanques alemães Leopard que recebeu e outros 14% dos veículos americanos Bradley. Porém, a plataforma só trabalha com imagens públicas e que podem ser georreferenciadas, logo esse número pode ser ainda maior.

Numericamente, as perdas não são altas, mas preocupam os aliados ocidentais porque a contraofensiva ainda não chegou a um ponto de alta pressão. Kiev ainda está testando diversos pontos de frente para sua aguardada contraofensiva contra a invasão russa no país.

Assim que o alvo principal para romper a defesa russa for identificado, analistas esperam um uso muito maior do equipamento blindado recebido pelos aliados. A Otan também afirmou ter treinado e equipado nove brigadas, cerca de 45 mil soldados, mas nenhum detalhe foi totalmente divulgado.

Além disso, de acordo com os EUA, deve ser feito um novo anúncio de “algumas dezenas” de Bradley e do blindado Stryker, somando US$ 325 milhões, cerca de R$ 1,5 bilhão, nesta terça-feira, 13. A Ucrânia também espera que os EUA enviem os prometidos tanques pesados Abrams, que são mais efetivos para penetrar blindagens, porém a sua transferência ainda é incerta.