Rússia diz ter repelido invasão de grupos armados ucranianos ao país

O Ministério da Defesa da Rússia comunicou nesta terça-feira, 12, que grupos armados ucranianos tentaram entrar no país, mas alegou que o seu exército impediu as incursões e infligiu pesadas perdas aos invasores. Dois grupos paramilitares com sede na Ucrânia assumiram a autoria dos ataques: a Legião da Liberdade da Rússia e o Batalhão Siberiano.

O que aconteceu

De acordo com o Ministério da Defesa russo, “formações terroristas” ucranianas, com tanques e veículos blindados de combate, tentaram invadir a Rússia vindas de três direções distintas. O ataque se concentrou na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, e ocorreu por volta das 3h no horário de Moscou (21h de segunda-feira em Brasília).

A pasta informou que, cerca de cinco horas depois do primeiro incidente, mais quatro ataques de grupos ucranianos “de sabotagem e reconhecimento” foram repelidos na região russa de Kursk, também próxima da fronteira.

Ainda não está claro quantas pessoas foram mortas ou feridas em ambos incidentes. A Rússia disse ter usado aviões, mísseis e artilharia para repelir os ataques.

Forças anti-Kremlin

A Legião da Liberdade da Rússia e o Batalhão Siberiano assumiram a autoria dos ataques. Os grupos afirmam ser compostos por russos que se opõem ao Kremlin.

“Tiraremos as nossas terras do regime, centímetro por centímetro”, disse a Legião da Liberdade em uma postagem no seu canal no aplicativo de mensagens Telegram, referindo-se ao governo do presidente russo, Vladimir Putin.

Andriy Yusov, porta-voz da inteligência militar da Ucrânia, disse à televisão ucraniana, o Canal 24, que a operação dos grupos era totalmente independente das forças armadas oficiais. Ele acrescentou que um terceiro grupo, o Corpo de Voluntários Russos, também participou dos ataques.

Eleições na Rússia

A tentativa de invasão da Rússia ocorreu três dias antes do início da votação para as eleições presidenciais russas, nas quais, ao que tudo indica, Putin deve conquistar mais um mandato de seis anos e elevar o total de tempo no poder para três décadas.

Em referência ao pleito, a Legião da Liberdade da Rússia afirmou nas redes sociais que “o povo votará em quem quiser e não em quem for obrigado. Os russos viverão livremente”.

Além disso, os militares da Ucrânia atacaram alvos em toda a Rússia nesta terça com pelo menos 25 drones e nove foguetes, incendiando refinarias de petróleo e cortando o fornecimento de energia de algumas cidades russas próximas à fronteira ucraniana.