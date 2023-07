Rússia acusa Ucrânia de ataque ‘terrorista’ com drones em Moscou

A Rússia acusou a Ucrânia de lançar um ataque de drones contra Moscou nesta terça-feira, 4, forçando os voos a serem desviados do Aeroporto Internacional de Vnukovo. Cinco drones teriam sido usados para o ataque em locais na região mais ampla ao redor da capital.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, quatro dos drones que voavam na região de Moscou foram abatidos por sistemas de defesa aérea. Um quinto foi interceptado eletronicamente antes de cair. O governo esclareceu que não há registros de vítimas ou danos à infraestrutura.

“Uma tentativa do regime de Kiev de atacar uma zona onde está localizada a infraestrutura civil, incluindo um aeroporto que recebe voos internacionais, é um novo ato terrorista”, disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

A mídia estatal russa disse que um dos drones caiu na cidade de Kubinka, que fica a cerca de 36 quilômetros do aeroporto de Vnukovo, no sudoeste da cidade. Outro drone teria sido abatido nos arredores da vila de Valuevo, também perto do aeroporto.

“Por razões de segurança, alguns voos do aeroporto de Vnukovo foram temporariamente redirecionados”, disse Sergei Sobyanim, prefeito de Moscou.

Anteriormente, autoridades de aviação russas disseram que seis voos foram desviados do aeroporto devido a “problemas técnicos”. Todas as restrições de voo no aeroporto foram suspensas às 8h do horário local.

Em maio deste ano, o Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos oito drones causaram danos menores em Moscou. Foi a primeira vez que a cidade virou alvo desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e ocorreu depois que o governo russo culpou Kiev por um ataque ao Kremlin.

A Ucrânia nega a responsabilidade por ambos os ataques e não costuma comentar sobre incidentes em solo russo, que se intensificaram nos últimos meses, à medida que a guerra se aproxima cada vez mais de Moscou.

O ataque desta terça-feira acontece em meio à contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia, que ainda não alcançou os objetivos esperados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que o progresso é lento.

Enquanto isso, o número de mortos em um ataque com drones russos na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, na segunda-feira 3, aumentou para três, de acordo com o prefeito. Várias outras pessoas também ficaram feridas no incidente.

