Ucrânia diz que avança em ‘todas as direções’ da contraofensiva

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse nesta sexta-feira, 30, que os soldados ucranianos estão avançando em todas as direções da contraofensiva contra as forças de ocupação russas.

Desde o início das operações ofensivas neste mês, a Ucrânia diz ter retomado o controle sobre aglomerados de aldeias no sudeste, embora a Rússia ainda detenha faixas de território no leste, sul e sudeste do país.

“Se falarmos sobre toda a linha de frente, tanto leste quanto sul, tomamos a iniciativa estratégica e estamos avançando em todas as direções”, disse Maliar à televisão ucraniana.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, não reconheceu os ganhos e disse que os militares ucranianos estão sofrendo pesadas baixas.

Maliar afirmou que os soldados ucranianos estão se movendo “com confiança” nos flancos ao redor da devastada cidade oriental de Bakhmut, que é controlada por forças russas, e que os principais combates estão acontecendo ao redor da cidade. No sul, as forças de Kiev estavam se movendo com sucesso misto , acrescentou.

“No sul, estamos nos movendo com sucesso variável, às vezes há dias em que é mais de um quilômetro, às vezes menos de um quilômetro, às vezes até 2 quilômetros”, disse ela.

Maliar ressaltou que a eficácia da contraofensiva deve ser avaliada por “muitas tarefas militares diferentes” e não apenas por avanços e libertação de aldeias.

“Só os militares podem avaliar isso de forma correta e precisa, e segundo a avaliação deles, tudo está correndo conforme o plano”, disse.

O presidente da Ucrânia, Voldoymyr Zelensky, afirmou na semana passada que a contraofensiva está avançando mais lentamente do que o desejado, mas que Kiev não seria pressionada a acelerá-la.

Autoridades ucranianas também disseram que o “evento principal” das operações ofensivas ainda não começou, e que suas principais reservas de soldados ainda não foram enviadas para o combate.

