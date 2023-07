Moscou diz que levou 700 mil crianças ucranianas para a Rússia

O parlamentar russo Grigory Karasin disse nesta segunda-feira, 3, que Moscou trouxe cerca de 70o mil crianças das zonas de conflito na Ucrânia para dentro da Rússia. Kiev acusa o Kremlin de cometer crimes de guerra ao “sequestrar” menores de idade.

“Nos últimos anos, 700 mil crianças encontraram refúgio conosco, fugindo dos ataques e bombardeios das áreas de conflito na Ucrânia”, afirmou Karasin, chefe do comitê internacional no Conselho da Federação, a câmara alta do parlamento da Rússia.

Moscou, que iniciou uma invasão em grande escala na Ucrânia há mais de um ano, alega que seu programa de trazer crianças ucranianas para o território russo tem como objetivo proteger órfãos e crianças abandonadas na zona de conflito.

No entanto, a Ucrânia afirma que muitas crianças foram deportadas ilegalmente. Agências de inteligência dos Estados Unidos denunciaram que milhares de crianças foram retiradas à força de suas casas.

A maior parte da remoção de pessoas e crianças da Ucrânia ocorreu nos primeiros meses da guerra, antes que Kiev iniciasse operações, em agosto passado, para recuperar os territórios ocupados no leste e no sul do país.

Em julho de 2022, os Estados Unidos estimaram que a Rússia “deportou à força” 260 mil crianças, enquanto o Ministério da Integração dos Territórios Ocupados da Ucrânia diz que 19.492 crianças ucranianas são atualmente consideradas deportadas ilegalmente.