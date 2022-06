Rússia acusa Ocidente de minar diplomacia após entrave ao chanceler

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, teve que cancelar uma visita à Sérvia nesta segunda-feira, 6, depois que países vizinhos fecharam seu espaço aéreo. Autoridades russas consideraram a medida um ataque à diplomacia e negociações russas.

Lavrov ia se encontrar com o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, em Belgrado, mas a Bulgária, a Macedônia do Norte e Montenegro fecharam seu espaço aéreo para o avião que transportava o principal diplomata de Moscou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, chamou a medida de “outro canal fechado de comunicação”.

A invasão da Ucrânia pela Rússia já levou ao fechamento do espaço aéreo para aeronaves russas em toda a União Europeia.

“Nossa diplomacia ainda precisa dominar o teletransporte”, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores à agência de notícias russa Interfax. Lavrov descreveu a medida para bloquear seu avião como “sem precedentes” e disse que convidaria seu colega sérvio para visitá-lo em Moscou.

“Se uma visita do ministro das Relações Exteriores russo à Sérvia é vista no Ocidente como algo que se aproxima de uma ameaça em escala universal, então as coisas no Ocidente são claramente muito ruins”, afirmou o chanceler russo.

O ministro do Interior da Sérvia, Aleksandar Vulin, disse lamentar profundamente “a obstrução” da visita de Lavrov, a quem descreveu como “um grande e comprovado amigo da Sérvia”.

“Um mundo em que os diplomatas não podem buscar a paz é um mundo em que não há paz. Aqueles que impediram a chegada de Sergei Lavrov não querem a paz, eles sonham em derrotar a Rússia”, disse Vulin em comunicado.

“A Sérvia se orgulha de não fazer parte da histeria anti-russa, e os países que o fazem irão se envergonhar”, completou.

Vučić foi reeleito para um segundo mandato em abril, mas a guerra na Ucrânia é um desafio significativo para o líder. A Sérvia tem interesse em tornar-se membro da União Europeia, mas é antiga aliada da Rússia, compartilhando laços históricos, religiosos e culturais. Belgrado inclusive forneceu apoio crucial a Moscou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, bloqueando a independência de Kosovo.

A Sérvia é totalmente dependente do petróleo e do gás russos e não aderiu às sanções ocidentais contra Moscou. Em abril, Vučić acusou – sem evidências – a Ucrânia e um país da União Europeia (que ele não identificou) de orquestrar uma série de ameaças de bombardeios contra aviões da Air Serbia. A Ucrânia chamou a alegação de “infundada”.

Vučić e seu colega russo, Vladimir Putin, concordaram no mês passado que a Rússia continuaria fornecendo gás natural para a Sérvia, enquanto outros países foram punidos por se recusarem a pagar o gás russo em rublos.