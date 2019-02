Com duas exposições e um grande concerto, além de um dispositivo especial para receber turistas e peregrinos, Roma se prepara para a beatificação de João Paulo II. Durante uma coletiva de imprensa conjunta do cardeal Agostino Vallini, vigário de Roma, com Gianni Alemanno, prefeito da cidade, foi divulgado que o custo do evento, de 30 de abril a 2 de maio, será de 3,5 milhões de euros (8 milhões de reais).

A cerimônia de beatificação, que será realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, na manhã do dia 1º de maio, coincide com o Dia do Trabalho, durante o qual as centrais sindicais organizam tradicionalmente um show na Praça de São João de Latrão.

Alemanno elogiou a decisão da Obra Romana Peregrinação (ORP), entidade do Vaticano, de conceder 400.000 euros (quase 920.000 reais) para o evento. O prefeito da Cidade Eterna, líder da direita pós-fascista, não quis dar estimativas sobre o número de pessoas que devem visitar Roma no período.

Homenagem – Uma exposição, com o título Karol, o Papa dos Povos, com fotografias da vida do pontífice polonês, Karol Wojtyla, será instalada na Praça da República. A mesma mostra será realizada simultaneamente em Cracóvia, Polônia, onde João Paulo II estudou e se escondeu durante a II Guerra Mundial. Outra exposição, com o título No Altar de Deus, foi programada nos museus do Capitólio de Roma e paralelamente em Varsóvia, a capital polonesa.

Em 2 de maio, na praça romana do Capitólio, Roma vai prestar nova homenagem ao beato com um grande concerto no qual serão apresentados vários testemunhos, entre eles o do cardeal polonês Stanislaw Dziwisz, secretário pessoal por mais de 40 anos de João Paulo II. Uma estátua de quatro metros de altura, do escultor Olivero Rinaldi, e doada à cidade por uma fundação privada, será instalada em meados de maio em frente à estação central de trens de Roma.

No total, 3.000 policiais, 1.200 funcionários e 2.500 voluntários participarão do evento. Para quem não puder assistir à cerimônia na Praça de São Pedro, serão instalados telões nas igrejas e praças ao longo do Rio Tibre.

Festa – Na véspera, a Congregação Vaticana para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos anunciou que João Paulo II poderá ser festejado a cada dia 22 de outubro, mas apenas na Itália e na Polônia. As autoridades religiosas não concederam o “culto universal”, ou seja, a adoração em todas as igrejas do mundo, como ocorre com os santos, apesar da solicitação feita pelo Vicariato, no início do processo de beatificação.

A decisão de festejá-lo como beato é excepcional e responde ao pedido de diversos setores, explicou o Vaticano. Para a Igreja Católica, um beato é uma pessoa falecida que, mediante o processo de beatificação, pode ser venerada em público em uma região determinada, geralmente no local que pediu sua beatificação.

Ser proclamado beato é o terceiro passo no caminho da canonização. O primeiro é Servo de Deus, o segundo venerável, e o quarto santo. Para ser santo é necessário comprovar dois milagres por intermédio dele.

(Com agência France-Presse)