Revista ‘Time’ escolhe Volodymyr Zelensky como Personalidade do Ano

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi eleito nesta quarta-feira, 7, a Personalidade do Ano pela revista Time. O comediante, ator, escritor e produtor de 44 anos está a frente do cargo desde 2019.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022